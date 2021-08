Tuvo su peor actuación de la segunda rueda y empató 0-0 ante un mediocre All Boys. Así, sigue sin ganar como visitante en el campeonato y hundido en la parte baja de la tabla. Su próximo compromiso será como local ante San Telmo. La derrota en San Juan le había cortado a Villa Dálmine un buen arranque de esta segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional. Sin embargo, la actuación ante San Martín había estado a la altura de las circunstancias. Ayer, frente a All Boys, el conjunto dirigido por Marcelo Franchini volvió a sumar, pero el rendimiento fue muy pobre. Por ello, el balance termina siendo sumamente negativo y esta presentación en Floresta resultó un paso atrás respecto a lo que se venía reconstruyendo. Es que el Violeta se pareció demasiado al de la primera rueda: fue impreciso, no supo jugar desde la tenencia y tampoco logró generar peligro en las transiciones ofensivas. El equipo extrañó a Germán Díaz, no porque el mediocampista sea una figura descollante o el eje de la formación, sino porque no tiene otro jugador de esas características y, encima, el entrenador optó por una modificación defensiva para reemplazarlo (jugó Moyano como "doble 5"), provocando un cambio en el sistema táctico cuya búsqueda no se entendió. Porque el resultado de esa modificación fue un funcionamiento sumamente desarticulado en el que las individualidades se perdieron sin remedio y con una llamativa resignación. Y eso que enfrente estaba All Boys, otro de los mediocres equipos de esta temporada, que jugó un encuentro en consonancia con su pobre producción en el campeonato. Por eso, el 0-0 fue un marcador más que lógico para la contienda. Incluso, hasta se quedó corto para calificar lo que fueron los 90 minutos. Mientras tanto, Villa Dálmine sigue sin ganar como visitante y la posibilidad de abandonar los últimos lugares de la Zona B parece así un objetivo lejano. El próximo fin de semana, como local ante San Telmo, necesitará dar rápidamente vuelta esta página en todos los sentidos. EL PARTIDO Villa Dálmine salió a la cancha con los once nombres esperados, teniendo en cuenta la baja de Germán Díaz (cinco amarillas). Sin embargo, Franchini sorprendió con la posición de Moyano, porque mantuvo a Tello como lateral por derecha y ubicó al "Negro" junto a Agüero en la zona del círculo central. Entonces, con ese "doble 5", el sistema táctico planteado por el DT no fue el 4-1-4-1 del inicio de esta segunda rueda, sino un 4-2-3-1 (4-4-1-1 en el retroceso), con D´Angelo suelto como enganche (pero sin interlocutor). Esta modificación táctica y la baja de Díaz configuraron un equipo partido, sin capacidad para jugar desde la tenencia del balón (muchas imprecisiones y nulas asociaciones) y con dificultades para ganar la segunda pelota, por lo que All Boys se adueñó del trámite en el comienzo del encuentro. Sin hacer mucho, pero aprovechando los espacios y la pasividad del Violeta, el local tuvo la iniciativa y merodeó peligrosamente las inmediaciones del área de Bilbao en los primeros 15 minutos. Mientras tanto, D´Angelo quedaba muy solo y Franzoni completamente aislado del resto de sus compañeros. Una tibia reacción asomó en un buen movimiento del 10 contra el costado izquierdo que permitió la llegada de Bersano al fondo del área de Bersano (el buscapié no encontró el anticipo de Díaz). Fue apenas una acción aislada, aunque de allí en adelante, el "doble 5" pareció ordenarse mejor defensivamente y entonces All Boys ya no se metió en terreno ajeno con tanta comodidad. Sin embargo, Moyano no participaba de la circulación y Agüero estuvo lejos de cumplir la función de Germán Díaz. Por eso, el (impreciso) juego del equipo de nuestra ciudad se volcaba principalmente hacia la izquierda, donde D´Angelo buscaba un lugar para juntarse con Bersano y Nouet ("Pancho" fue el más activo en ataque). Del otro lado, Tello y Lautaro Díaz eran prácticamente espectadores del circuito de elaboración, al igual que Franzoni. Y como All Boys es otro conjunto mediocre de este campeonato, el partido se hizo decididamente malo y apenas se sacudió con dos situaciones (una por lado) que se dieron pasados los 30 minutos. Primero lo tuvo el Violeta, tras un centro de Nouet y un remate de Díaz que se desvió en un defensor. Y posteriormente, en la más clara de la primera parte, Martínez Montagnoli le erró al arco después que un compañero peinara un córner en el primer palo. Y si el primer tiempo fue malo, el segundo fue todavía peor. Villa Dálmine se retrasó, nunca pudo hilvanar tres pases seguidos ni tampoco un contragolpe digno. Mientras All Boys, que dispuso más del balón, ofreció también la misma mediocridad e imprecisiones. Así se configuró un 0-0 que se queda corto para calificar a ambos equipos y que solo corrió riesgo a los 38 minutos, cuando Moyano recuperó y filtró el balón para Díaz, quien escapó solo por izquierda y desairó a dos defensores con un enganche hacia adentro, pero no pudo esquinar su remate de frente a Mastrolía. Sin dudas, la peor actuación del Violeta en esta segunda rueda. Muy lejos de ese arranque que generó la ilusión de recuperar algo del terreno perdido en la primera. Encima, ante la falta de funcionamiento, no apareció rebeldía ni individual ni colectiva para ir por algo más. Ahora, lo dicho: será tiempo de dar vuelta la página y, en Campana ante San Telmo, recomponer la floja imagen dejada ayer en Floresta y tratar de encontrar un camino que, al menos, deje algo positivo para el futuro.

D´ANGELO CARECIÓ DE UN INTERLOCUTOR EN LA ELABORACIÓN DE JUEGO. SÍNTESIS DEL PARTIDO ALL BOYS (0): Ezequiel Mastrolía; José San Román, Leandro Martínez Montagnoli, Mauro Maidana, Marcos Sánchez; Jonatan Blanco, Tomás Oneto, Fac undo González, Lucio Compagnucci; Ariel Lucero y Efmamj González. DT: Marcelo Pascutti. SUPLENTES: Javier Bustillos, Facundo Butti, Darío Stefanatto, Lautaro Lusnig, Jeremías Giménez, Lautaro Guzmán, Matías Persia, Tomás Kolln y Braian Hernández. VILLA DÁLMINE (0): Emanuel Bilbao; Laureano Tello, Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi, Fernando Bersano; Santiago Moyano, Emiliano Agüero; Lautaro Díaz, Ezequiel D´Angelo, Francisco Nouet; y Juan Cruz Franzoni. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Lucas Bruera, Agustín Stancato, Zaid Romero, Facundo Rizzi, Gino Olguin, Franco Costantino, Alejandro Gagliardi, Leandro Larrea y Lucas Cajes. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 13m Persia x E. González (AB); 16m Gagliardi x Franzoni (VD); 27m Cajes x Nouet (VD) y Larrea x D´Angelo (VD); 35m Guzmán x Lucero (AB) y Lusnig x Sánchez (AB); 41m Costantino x Díaz (VD), Hernández x Compagnucci (AB) y Stefanatto x F. González (AB). AMONESTADO: D´Angelo (VD). CANCHA: All Boys. ÁRBITRO: Lucas Comesaña.

NOUET FUE EL PUNTA MÁS ACTIVO EN LA PRIMERA PARTE, PERO EN LA SEGUNDA CASI NO ENTRÓ EN JUEGO.





SORPRESIVAMENTE, SANTIAGO MOYANO JUGÓ COMO DOBLE 5 JUNTO A EMILIANO AGÜERO Y NO COMO LATERAL DERECHO, DONDE SIGUIÓ LAUREANO TELLO. IGUALMENTE, EL NEGRO FUE DE LO MEJOR DEL VIOLETA. GANÓ SAN TELMO El próximo rival de Villa Dálmine será San Telmo, que ayer derrotó 2-1 como local a San Martín de San Juan, que llegaba a este compromiso en una racha de dos victorias consecutivas (el pasado domingo le había ganado al Violeta). Además, también por la Zona B, Almagro venció 1-0 a Atlético de Rafaela y complicó todavía más la continuidad de Walter Otta en La Crema (en la semana, "Nico" había puesto su renuncia a disposición, pero no se la había aceptado). En tanto, Brown (A) le ganó 3-0 a Defensores de Belgrano como visitante, mientras Tristán Suárez superó 2-0 como local a Gimnasia de Jujuy. Hoy se completará la fecha de la Zona B con Santamarina vs Guillermo Brown (si gana, deja al Violeta en el último puesto), Ferro Carril Oeste vs Instituto y Deportivo Morón vs Barracas Central, que tendrá la oportunidad de aumentar su ventaja como líder, dado que Güemes cayó el viernes 2-0 ante Independiente Rivadavia. En la Zona A, Tigre recortó diferencias con el líder Almirante Brown (tiene fecha libre) al golear 4-0 a Deportivo Maipú en Mendoza. Además, Agropecuario le ganó 3-1 a Quilmes, mientras Gimnasia (M) igualó 0-0 con Mitre (SdE). Antes, el viernes, Temperley empató 0-0 con Alvarado. La programación continúa hoy con San Martín (T) vs Nueva Chicago. Y mañana lunes se medirán: Belgrano vs Chacarita y Estudiantes (RC) vs Estudiantes (BA). El martes cierran Deportivo Riestra vs Atlanta.