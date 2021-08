Así lo manifestaron los precandidatos a concejales de Vamos con Vos, Octavio "Chiche" Lagar y Noemí "Katty" Altimari. En referencia a la actividad económica y laboral en nuestra ciudad, los dos primeros precandidatos a concejales de Vamos con Vos, Octavio "Chiche" Lagar y Noemí "Katty" Altimari, afirmaron tener "un diagnostico muy bien elaborado" por el que trabajarán para "generar políticas de reactivación". "Es obvio que a nivel macro, venimos de un industricidio, algunas actividades están muy lentamente mejorando, pero aún no tenemos una mirada estratégica para el futuro y tenemos problemas graves que resolver primero. El equipo de Florencio Randazzo está trabajando en esta problemática y, en el mismo sentido, con nuestro equipo local estamos trabajando en lo que vamos a llevar adelante desde el Concejo Deliberante", afirmaron los precandidatos. Lagar y Altimari señalaron que "de la lista de problemas a nivel general, el primero es que los salarios reales están por el suelo y que no logramos convertir el ahorro en inversión a tasas razonables para la actividad productiva, lo que impide que el emprendedor local aumente la producción e incorpore capital de trabajo". "A esto se le suma la inflación, que para resolverla necesitamos un programa que garantice estabilidad. Por ahora no lo tenemos, con lo cual nuestro rol es llevar esta demanda a los lugares donde se toman decisiones", manifestaron los referentes de Vamos con Vos. A nivel nacional, según dijeron ambos precandidatos, el espacio se compromete a "un plan de estabilización de la moneda y la inflación" y también a generar un "consenso para que se bajen impuestos a todos los que trabajan, empresarios o empleados". Asimismo, manifestaron la intención de promover en el sector privado "la operación con márgenes de rentabilidad razonables". "Cada uno tiene que aportar su grano de arena", subrayaron. "Con respecto a lo local vemos que el sector servicios crece y cae la participación de la industria. El perfil de la ciudad ha cambiado. Hay nuevos comercios de cadenas nacionales o internacionales, pero la cadena de trasmisión de la economía local es la industria y la pyme. Necesitamos que los salarios reales vuelvan a crecer para que se reactive esta cadena de trasmisión. Para que esto suceda, necesitamos empresas aumentando su producción. En el marco de lo que podemos hacer hay que comenzar rápidamente a diseñar políticas municipales orientadas a modernizar la matriz productiva de Campana y a la par provocar un desahogo impositivo, y volver a reactivar los beneficios de la Promoción Industrial", consideraron Lagar y Altimari. Y ampliaron: "Así como nuestra ciudad fue un faro en las exportaciones e industrialización de Argentina, ahora tenemos que conmemorar ese rol histórico de nuestra ciudad y comenzar la transición a la economía del futuro, que es la del conocimiento, la logística y la técnica aplicada". "En este sentido, además, nuestro objetivo es promover la incorporación de tecnología de generación local, la presencia de los bienes y servicios de producción local en las cadenas de producción y, eventualmente, desarrollar nuevas industrias que permitan exportar bienes al mercado internacional. Este rediseño deberá considerar de forma central las realidades diversas de las micro-pyme, pyme y gran industria, priorizando también la ocupación de la mano de obra local", concluyeron.

