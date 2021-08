Después de vencer a Deportivo Morón como visitantes, hoy recibirán desde las 15.00 horas a Sarmiento (J) por la segunda fecha de la Zona A.

El equipo femenino de Puerto Nuevo volverá a experimentar hoy el jugar oficialmente en casa: desde las 15.00 horas recibirá a Sarmiento de Junín por la segunda fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Después de casi nueve meses sin competencia oficial, las Portuarias debutaron en el actual certamen el pasado domingo, cuando vencieron 2-1 como visitantes a Deportivo Morón con goles de Sabrina Ogrine y Gisela Salvo.

Ahora tendrán la oportunidad de volver a jugar en el estadio Carlos Vallejos ante un rival que quedó libre en la primera fecha, pero que, por historia reciente, asoma como uno de los candidatos al ascenso.

Las dirigidas por Néstor Daniel Gómez formarían hoy con Jacqueline Schmidt; Marina González, Ayelén Torrez, Cintia Flamenco, Soledad Medina; Gisela Salvo; Salomé Ramón, Marisa González, Sabrina Ogrine, Maia Valles; y Emilse Correa.

La lista de convocadas se completa con Valentina Cejas, Zoe Torres, Josselyn Suárez, Tamara Morelli, Noemí Gómez, María Ramón y Brisa Rodríguez.

La segunda fecha de la Zona A de la Primera B Femenina se completa con los siguientes partidos: Argentino de Quilmes vs San Miguel, Estudiantes (BA) vs Deportivo Morón, Liniers vs Ferro Carril Oeste y Atlas vs Almirante Brown.

En tanto, por la Zona B se miden: Lima FC vs Deportivo Armenio, Argentino (R) vs Argentinos Juniors, Luján vs Deportivo Merlo, Banfield vs All Boys y Atlanta vs Defensa y Justicia.