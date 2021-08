Es con el objetivo de terminar con la tracción a sangre y, al mismo tiempo, "dignificar el trabajo" y darles "herramientas más seguras" a las personas relacionadas a la actividad de recolección y separación de residuos reutilizables. Legisladores de Zárate quieren financiar la compra de triciclos. Pero no se tratan de vehículos recreativos para los niños, sino de un sistema de transporte unipersonal destinado a los recuperadores urbanos que surcan las calles de la ciudad recolectando y separando residuos reutilizables. Según explicó el concejal Marcelo Matzkin, el objetivo de la iniciativa es doble. Por un lado, se pretende "proteger al animal" acabando con la tracción a sangre y, por el otro, "dignificar el trabajo" y "darles herramientas más seguras" a los recuperadores urbanos. Los Eco Torkys son vehículos probados diseñados por la empresa Torky Mobility. En su página web, el fabricante consigna que son rodados livianos que facilitan el traslado de cargas de peso, tienen un bajo costo en mantenimiento, "cuidan" la salud de quien los utiliza, no emiten gases contaminantes y "dignifica y visibiliza" la actividad. Matzkin adelantó que la intención es declarar en el HCD "de interés legislativo" el proyecto para "impulsar esta idea innovadora en Zárate, articulando de manera público-privada para facilitar subsidios y préstamos a tasa blanda" con el fin de adquirir los Eco Torkys. Por el momento, hay una unidad comprada y puesta a disposición en comodato para una prueba piloto por Fundación Caleuche, una asociación zarateña que busca contribuir al respeto a los animales, su protección, su buen trato y "todo aquello que tenga que ver con su buen vivir". Marcelo Pastore, fundador de la entidad y también concejal de Juntos, se refirió al vehículo como "una salida laboral sustentable a la tracción a sangre" y aseguró que no se quiere "prohibir por prohibir, sino también proponer algo que supla la tracción de sangre, algo viable y que se cristalice en las calles". "La mirada nuestra es abarcativa, porque si pedimos respetar a los caballos, debemos respetar a las personas y brindarle herramientas", expresó. En Campana, la ordenanza 6799 promulgada en 2018 establece la sustitución de los carros con tracción a sangre por "motos con carros para la tarea de recolección urbana variada". "Para esta sustitución se designarán las motos de 100 cc que se encuentren en disponibilidad municipal por encontrarse en condiciones judiciales para su expropiación. En caso de no disponerse de cantidad suficiente de motos en disponibilidad, el Municipio efectuará compras de motos que se entregarán conforme a lo estipulado en el artículo 14 de la presente", añade la ordenanza.

Los Eco Torkys son vehículos probados diseñados por la empresa Torky Mobility.