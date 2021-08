Jimena Maciel propone generar empleo en Campana a través de la "industria sin chimeneas"

La precandidata a concejala de la lista del Frente de Todos que encabeza Guillermo Varela puso al turismo en el centro de su estrategia para crear nuevos puestos de trabajo en la ciudad por fuera de la órbita industrial. Entre otras cosas, propuso generar un polo gastronómico en el renovado paseo Costanero, una bicisenda que una el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y la costanera, y promocionar y explotar la Tecnicatura en Turismo, carrera terciaria que se dicta en el Instituto 15. En el marco de la campaña electoral para las PASO del 12 de septiembre, Jimena Maciel, precandidata a concejala por la lista 10 "celeste y blanca por Campana" del Frente de Todos, propuso fomentar en la ciudad una "industria sin chimeneas" de forma de generar trabajo e inversiones, fundamentalmente a través de la herramienta del turismo. "Se trata de ayudar a los grupos que quedaron devastados y fuera del sistema productivo pre y post pandemia. Hacia abril y mayo del año pasado, el mercado laboral pasó su peor momento: cientos de PyMES dejaron de operar, y miles de trabajadores e independientes se tuvieron que retirar. Esto terminó afectando en primer lugar las mujeres, que quedaron inactivas económicamente" explicó la abogada y docente de FINES, que se encuentra pensando estrategias para volver a incluir al mercado laboral no solo a las mujeres afectadas sino también a los jóvenes, que además son quienes más predisposición y entusiasmo suelen mostrar en realizar trabajos por fuera de la órbita industrial "clásica" de Campana. La dirigente que acompaña a Guillermo Varela en la lista del Frente de Todos conformada por militantes sociales de "Somos Barrios de Pie" propuso generar un polo gastronómico en el renovado paseo Costanero, "recuperando de esta forma un espacio público fundamental"; la creación de una bicisenda que una al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos con la Costanera, y que todo esto sea hecho "con una mirada generacional, de género y macroeconómica, que permita una integración laboral con miras a potenciar la inclusión joven y modificar la realidad de miles de mujeres que crían hijos solas, muchas veces no por propia decisión. Con todo esto, estaríamos desarrollando una cantidad enorme de puestos de trabajo para los excluidos del sistema". Como cierre, la Dra. Maciel pidió promocionar y explotar la Tecnicatura en Turismo, carrera terciaria que se dicta en el Instituto 15 de Campana, de manera de lograr "que esos estudiantes tengan un exitoso futuro laboral en su propia ciudad, para no forzarlos a tener que migrar a otras para que ello suceda".

