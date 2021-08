Larricart y Dimeo denunciaron haber sido amenazados en la calle por personal de Abella

Los candidatos de Principios y Valores dijeron que, mientras colgaban pasacalles, fueron abordados por un hombre que se bajó de una pickup Courier, y que haciendo el gesto de tener un arma los increpó al grito de "dejen de arrancar nuestros pasacalles", algo que, aseguran, nunca sucedió. "Si Abella sigue sin responderme el teléfono para darme explicaciones de por qué tiene gente suya armada en la calle, lo voy a denunciar en la fiscalía", adelantó el ex candidato a intendente. "Si Sebastián está nervioso porque su hermana no mide bien, que no se desquite con nosotros", completó Dimeo. Joaquín Larricart y Roberto Dimeo, militantes peronistas del partido Principios y Valores, denunciaron que ayer fueron abordados, increpados y amenazados por un hombre que, por lo que pudieron advertir, se dedicaba a colgar cartelería proselitista de Elisa Abella. Según cuentan, terminaron de colgar un pasacalles en Av. Perón entre Bv. Sarmiento y Falucho, y al retirarse levantaron del suelo uno de la hermana del intendente, y lo cargaron a su camioneta con el plan de llevarlo al bunker de campaña de Juntos Por El Cambio, ubicado en Bv. Sarmiento y San Martín. "Es lo que hacemos cuando vemos un pasacalle tirado o roto: lo recogemos y lo llevamos a su dueño para que haga con él lo que quiera, pero como estamos comprometidos con llevar adelante una campaña inteligente y limpia no podemos permitir dejarlo como basura en la vía pública", explicó Dimeo. Apenas unas cuadras después, a la altura del puente peatonal de la entrada del Bº Lubo, Larricart y Dimeo se disponían a colgar otro pasacalle cuando fueron abordados por un hombre, que se bajó de una pickup Ford Courier blanca a los gritos, y haciendo gestos como de portar un arma. "Este energúmeno creía que estábamos arrancando pasacalles de su jefe, y vino a patotearnos y a amenazarnos con un arma", señaló Larricart, y agregó: "La nuestra no es esa. Nosotros en toda la campaña pusimos apenas 40 pasacalles, mientras que entre el intendente y los demás partidos hicieron de Campana un circo. Si nos dedicáramos a sacarle pasacalles a Abella tendríamos que estar las 24 hrs del día en la calle, porque saturaron la ciudad como nunca se vio antes. Lo que hicimos fue, simplemente, levantar un pasacalle caído, que pensábamos llevar a su dueño, como ya hemos hecho con los de otros partidos, que lógicamente nos agradecen pues no son nada baratos". El principal candidato local del partido de Guillermo Moreno contó que regresó a su casa, y horas después volvió a cruzarse a este sujeto en la calle, esta vez poniendo carteles de plástico por Otamendi. Precavido, esta vez Larricart grabó todo con su celular. Según indicó, el hombre continuaba armado, y lo amenazó con "bajarle todos los pasacalles" mientras repetidamente se llevaba la mano a la cintura, de forma intimidatoria. "Este tipo además de estar armado nos sacó pasacalles de la entrada del Lubo y de Otamendi, que habíamos colgado hoy mismo", señaló Larricart, quien luego llamó por teléfono al intendente Sebastián Abella para pedirle explicaciones sobre lo ocurrido, pero éste nunca le contestó. "Llamé a Abella, le dejé un mensaje sobre lo que pasó tanto a la mañana como a la tarde, pero no me respondió. Él tiene que dar explicaciones públicas respecto a por qué un señor empleado suyo anda colgando pasacalles y pegando carteles con un arma en la cintura. Es algo increíble. Tengo varias campañas electorales en mi carrera, como militante y como candidato, pero jamás vi algo así. Si Abella no me llama haré la denuncia correspondiente. Porque nos conocemos, hablamos muchas veces", agregó el dirigente. Para cerrar, Roberto Dimeo, 3º precandidato de la lista que encabeza Larricart, expresó que "Si Sebastián está nervioso porque su hermana no mide bien, que no se desquite con nosotros. Y que sepa que llenando de papeles la ciudad, y dejando sin espacio a los demás partidos, no va a cambiar la realidad de que a su hermana no la conoce nadie. Pero lo más importante es que explique por qué tiene empleados armados en la calle poniéndole pasacalles a su hermana. Todavía no explicó lo del represor Lorenzati, esperemos que sobre esto sí diga algo", concluyó.

Frente al barrio Petrolero, de un lado, y del Lubo, al otro. En esta otra zona sucedió fue que Larricart y Dimeo fueron abordados y amenazados.