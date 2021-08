De recorrida por los barrios Ariel del Plata y Siderca, el pre-candidato del Frente de Todos, Rubén Romano, dialogó con los vecinos quienes aseguraron "estar cansados de la situación". Cuestionó que el Municipio no ejecutó 25 millones de pesos en seguridad en el último año. Además, asumió el compromiso de "acompañar, escuchar y elaborar proyectos que permitan cambiar esa realidad". El pre-candidato a concejal del Frente de Todos, Rubén Romano, junto a quienes lo acompañan en la lista 2 de cara a las elecciones PASO de Septiembre, militantes y vecinos, recorrió los barrios Ariel del Plata y Siderca en su clásico contacto diario. Durante la visita a dicho barrios, Romano dialogó con los vecinos y escuchó sus inquietudes. Entre ellas, se destacaron la ausencia del Municipio y la máxima preocupación por la situación de inseguridad. "La inversión millonaria que el Municipio anunció con bombos y platillos en materia de seguridad, no se ve por ningún lado. Y los vecinos están cansados de esta situación. La falta de respuestas es una forma de abandono por parte de las autoridades", comentó Romano, quien detalló que en el último año hubo 25 millones de pesos sin ejecutar por la Comuna, destinados a seguridad. "Es dinero que estaba dentro del presupuesto, que pudo haberse invertido en más cámaras, en más personal para monitoreo, o en infraestructura. No sabemos por qué motivo el Intendente no lo utilizó para ello" señaló Romano, quien propuso "crear nuevos corredores seguros, que conecten a barrios cercanos, y que contemplen las paradas de colectivo que son utilizadas por trabajadores y estudiantes, por ejemplo". Además, dejó en evidencia la necesidad de "avanzar con mucha más intensidad en los tan anunciados planes de iluminación led, cuyo avance es realmente muy lento, y actualmente hay zonas en penumbras que se vuelven intransitables por las noches". "Sabemos que la inseguridad genera miedo, pero también tristeza e impotencia. Seguimos recorriendo cada barrio para compartir nuestras propuestas y llevarles esperanza a nuestros vecinos y vecinas. Campana tiene todo para salir adelante y tener la vida que queremos. Podemos lograrlo entre todos, trabajando unidos y comprometidos", cerró Rubén Romano.

Romano charló con los vecinos preocupados por la situación.