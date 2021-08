Se presenta una sola lista, liderada por el actual presidente, Gerardo De Franceschi. "Queremos que el socio, sobre todo el deportivo, venga a validarnos o no. Pero que vengan a votar", declaró. Luego de postergarse por la pandemia del COVID 19, ayer por la mañana tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria del Campana Boat Club en la que se dio lectura a la Memoria y Balance del ejercicio Abril 2020 - Marzo 2021, dando pie al acto eleccionario que tendrá lugar en el día de hoy entre las 9 y las 16. "Si bien se presenta una sola lista queremos que este domingo el socio, sobre todo el deportivo, venga a validarnos o no… Que venga a votar para sentirnos acompañados. Laburamos un montón por el club, ad honorem, y así como tenemos la camiseta puesta, queremos que más socios lo hagan, y no sólo representando al club en una competencia deportiva. Por eso, invitamos al socio que con su presencia y su voto validen el acto eleccionario", señaló Gerardo De Franceschi, quien renovará su mandato por otros dos años. Lo acompañan en la lista denominada "Todos x CBC": Horacio Petrosino, Diego Bentancur, Fabián Qualia, Ignacio Tolassi, Valeria Escudero, Irina Houssay, Patricio Ambrosio, Luis Fara, Sergio Monasterio, Julieta Faré, Fernando Coltelli, Elsa Ereñú y Hernán Pirez Dis. "Nuestra visión principal es darle prioridad a los chicos, hacer un club que los contenga y les genere sentido de pertenencia a ellos y a sus familias, como cuando nosotros fuimos chicos… Llegamos para poner el hombro y levantar el club. Creo que lo hicimos caminar, y ahora está comenzando a correr", declaró De Franceschi días atrás y ayer agregó: "En este nuevo período me gustaría poder encarar algunas cosas que tenemos en carpeta con la comisión, y concretarlas. Siempre voy a estar comprometido con el club, pero también aspiro a que surjan socios y socias dispuestos a tomar la posta".

La reunión tuvo lugar en el salón de fiestas del primer piso, que estuvo ventilado todo el tiempo.





