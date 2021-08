DOBLE RIESGO La variante Delta duplica el riesgo de hospitalización por coronavirus en comparación con la variante Alfa entre las personas no vacunadas o parcialmente vacunadas, según un nuevo estudio británico. La variante Delta se notificó por primera vez en India en diciembre de 2020 y los primeros estudios determinaron que era hasta un 50% más transmisible que la variante que había ganado predominio en todo el mundo, conocida como variante Alfa, identificada por primera vez en Kent, Reino Unido. El estudio publicado en la revista The Lancet, es además la mayor investigación realizada hasta la fecha en el que se analizaron más de 40.000 casos de coronavirus de Inglaterra entre el 29 de marzo y el 23 de mayo de 2021. Los científicos informaron que el riesgo de asistencia a urgencias o de hospitalización fue 1,5 veces mayor para las personas infectadas con la variante Delta en comparación con la variante Alfa.



MEJOR SEMESTRE La provincia de Buenos Aires tuvo su mejor primer semestre de exportaciones desde 2013, con las manufacturas de origen industrial y agropecuario como principales rubros de ventas al exterior, según datos del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense. Según la cartera provincial, entre enero y junio de 2021, la producción bonaerense aportó el 34,6% del total de volumen de exportaciones argentinas; y en el rubro específico de las exportaciones de productos de origen industrial, el 49,4% del total proviene de la provincia de Buenos Aires. Del volumen total de exportaciones de la provincia, los principales rubros fueron las manufacturas de origen industrial (34,4%), las manufacturas de origen agropecuario (36,2%), los productos primarios (22,2%) y los combustibles y energía (7,1%). Las exportaciones a Brasil, principal destino de los bienes de la provincia, se incrementaron un 40,6% interanual en el primer semestre de 2021, impulsadas por las ventas de productos industriales. ENDEUDADAS La pandemia de coronavirus generó grandes pérdidas económicas en 2020, pero la ansiada reactivación productiva todavía no se consolidó en lo que va del año, donde el 66% de las mujeres empresarias bonaerenses tuvo que endeudarse para sostener su negocio. El dato se desprende del informe "Mujeres empresarias pyme de la provincia de Buenos Aires" presentado por la organización Mujeres Empresarias de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Mefeba) y el sector de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Mecame). En el relevamiento, las empresarias de la provincia de Buenos Aires relataron las consecuencias que tuvo el cierre de la actividad económica por la crisis sanitaria en 2020. A pesar de los esfuerzos, todavía se siente el impacto de las medidas de aislamiento. CONTRAGOLPE Estados Unidos lanzó un ataque aéreo con drones contra un integrante de Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP), la filial del grupo terrorista en Afganistán que reivindicó el atentado del pasado jueves en el aeropuerto de Kabul. Lo confirmó el portavoz del Comando Central de Estados Unidos, Bill Urban, durante las primeras horas del sábado. Dos objetivos de ISIS de "alto perfil" murieron y un tercero resultó herido en la represalia por el atentado suicida del jueves en el aeropuerto de Kabul, confirmó el Pentágono. Un portavoz talibán se lamentó de no haber sido informados por los estadounidenses antes de realizar la incursión aérea. "Fue un claro ataque en territorio afgano: dos personas murieron, dos mujeres y un niño resultaron heridos", sostuvo. Luego aseguraron que el aeropuerto quedará bajo completo control de los talibanes "muy pronto", y agregaron: "Tenemos suficiente personal técnico y de seguridad para operar el aeropuerto de Kabul".