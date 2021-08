Efemérides del día de la fecha, 29 de Agosto

DÍA DEL ABOGADO Establecido por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en el año 1958, en este día se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi a la vez que se homenajea a los abogados por su dedicación e incansable labor. Juan Bautista Alberdi nació en el año 1810 en San Miguel de Tucumán. En el año 1831 empezó a estudiar abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) pero, al ser opositor del régimen rosista, debió continuar en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Al año siguiente, publicó su primer libro "El espíritu de la música" y, en el año 1837, publicó "Fragmento preliminar al estudio del Derecho" (una de sus obras más importantes) y comenzó a colaborar con las publicaciones "La Moda", "El Nacional", "El Corsario" y "El Porvenir". Producto de la persecución de "La Mazorca" (policía creada por Juan Manuel de Rosas para reprimir opositores), en el año 1838 se estableció en Uruguay y empezó a escribir en los diarios "El grito argentino" y "Muera Rosas". En el año 1843 partió a Europa y, en París, conversó con el General José de San Martín. Más tarde, se radicó en Chile, país en el que permaneció durante 17 años y escribió para el diario "El comercio de Valparaíso." Tras la derrota de Rosas en la Batalla de Caseros en el año 1852, Alberdi publicó "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina", una de las bases fundamentales de la Constitución de 1853. Falleció el 19 de junio del año 1884 en Neuilly-sur-Seine, Francia.



FALLECE "PIPO" MANCERA José Nicolás Mancera nació el 20 de diciembre del año 1930 en Flores, Buenos Aires. Transcurrió su infancia en Rosario y a los 17 años regresó a Buenos Aires, donde comenzó su carrera periodística en la revista "Set" y el diario "Noticias gráficas". Luego escribió en las revistas "Gente de cine" y "Film" (de Uruguay) y el diario "La razón". En el año 1954 comenzó a trabajar en el programa "Pantalla gigante" acompañado por Jorge Jacobson, Guido Merico, Lidia Durán y Conrado Diana. Más adelante, en el año 1960, debutó en la gran pantalla en la película "El crack"; en lo que respecta al cine, Mancera fue productor de la película "La Calesita" (1963) y actuó en "Bicho raro" (1965). Sin embargo, su mayor éxito lo tuvo con el programa "Sábados circulares" (1962-1974), con el cual se adueñó del rating y se convirtió en uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión argentina. Cabe agregar que por dicho programa pasaron importantes figuras nacionales e internacionales como Sophia Loren, María Félix, Sean Connery, Marcello Mastroianni, Joan Manuel Serrat, "Palito" Ortega, Sandro, Sergio Denis e incluso Diego Armando Maradona cuando tenía 10 años. En el año 1978 retornó a la televisión con "Al estilo de Mancera" y, en el año 1983, con "Videoshow", ambos no tuvieron éxito. Falleció en el año 2011 en Buenos Aires.



SE LANZA "DOMINO" Un día como hoy en el año 2011, Jessie J lanzaba el sencillo "Domino". Perteneciente al álbum "Who you are (Platinum edition)" (2011) y compuesto por la cantante británica junto a Claude Kelly y Max Martin, la canción está inspirada principalmente en el hit "I wanna dance with somebody (who loves me)" de Whitney Houston: "Queríamos hacer algo optimista, divertido, que todo el mundo pudiese cantar y que todas las edades pudiesen bailar".