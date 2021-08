Hugo Del Teso

Se trata de "Breve Historia del Antipopulismo" de Ernesto Semàn; Argentino que nació en el año 1969, escritor y profesor de historia en la Universidad de Richmond y que en la actualidad lo hace en la Universidad de Bergen (Noruega). Trabajó en Página 12 y Clarín. El subtítulo de este libro comienza diciendo de los intentos de domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri. "Macri ya desatada la pandemia en marzo de 2020 advirtió sobre un peligro aún más dramático que el coronavirus: El Populismo", "y los dirigentes de Juntos no se han alejado mucho de eso". Ernesto Semàn evidencia que el antipopulismo es previo al peronismo y también lo excede. "Cuanto más persistente se muestra el populismo, ya sea la adhesión a Perón, o el poder de los sindicatos o la demanda de mejores condiciones de vida de los trabajadores, más se redobla la violencia y la idea de la eliminación se impone por sobre la transformación". "La libertad sigue asociada a una experiencia individual". "El pobre está sujeto al poder del estado". "Son 70 años de una pelea contra los procesos de recibir". "En la Argentina el Populismo es una amenaza para la Derecha Internacional que se manifiesta con la acción colectiva". "La masa es una forma de expresión de pasión". Cuenta Semàn que un episodio específico funcionó como disparador del libro: la huelga de 2017 en la planta de Pérsico en Florida, provincia de Buenos Aires. "A la comisión interna la manejaba un grupo de izquierda y estaba la Gendarmería y la Bonaerense en medio de las escaramuzas un comisario se empieza a pelear con un dirigente del M.S.T. y en lugar de pegarle palos solamente le dice: "No vengan acá a hacer Populismo" y me pareció fascinante, un cana necesitado de darle sentido político al acto que estaba poniendo en escena. Los Troskos son antipopulistas como pocos en la vida política argentina, pero en su acusación el cana capturaba algo mucho más profundo que una crítica al peronismo y eso era esta cosa revoltosa y plebeya. Le estaba diciendo que no hiciera quilombo, que no rompiera las pelotas. En ese momento escribí algo corto, pero enseguida pensé en historizar el recorrido, la presencia del tema en la historia". "Con Macri fracasó el primer gobierno declaradamente antipopulista pero se consolidó una formación política alrededor de esas ideas". Al "Uno" en particular que me refiero al principio de esta nota, es a Gustavo Albònico, docente defensor de la dictadura y que hacía apología de los crímenes de lesa humanidad y expresar su ideología violenta y machista y reclamar el cierre del INADI y el Ministerio de mujeres. Apoyó el hashtag "abran las escuelas" que, durante los meses de restricciones por la pandemia de coronavirus, pedía la apertura de las instituciones para que los niños y niñas tengan clases presenciales. Junto al hashtag, publicó una foto de la Escuela de Mecánica de la Armada; el mayor símbolo de los centros clandestinos de tortura de la última dictadura cívico religiosa militar.