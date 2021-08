P U B L I C









Se dice que la oscuridad es la ausencia de la luz, entonces cobra sentido la manera en que "La Biblia" enseña como comienza la creación. Todo era oscuridad y tinieblas hasta que Dios dijo: "Sea la Luz" (Génesis 1:3), eso produjo un cambio total y el principio de todo lo que conocemos. La luz es lo que hace huir a las tinieblas. Por eso el mismo Jesús dijo de sí mismo: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: "Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida" (Juan 8:12). Cuando nos acercamos a Dios, por medio de Jesús, esa luz entra a nuestro corazón eliminando toda oscuridad de nuestra vida, recuerda que en la oscuridad habita el desorden y la destrucción, pero en la Luz habita todo lo que tiene vida. "Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes: Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual; no estamos practicando la verdad. (1ra Juan 1:5-6). Hoy te hacemos un llamado a que te acerques a la Luz, que es por medio de Jesús, Él no quiere acusarte o reprocharte de las cosas que hayas hecho mal, es para hacerlas desaparecer y poder comenzar una nueva vida, llena de su Luz. Jesús dijo: "Soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer". (Juan 1:5) Eso significa que no importa cuánto se esfuerce, la oscuridad no puede apagar esa luz; jamás. Los creyentes pueden confiar en que Su luz estará allí para ustedes. A medida que el mundo se vuelve más oscuro, se encuentran los verdaderos cristianos que no se rinden, los que resisten las influencias de un mundo sin valores. Ellos continúan brillando, y siguen siendo fieles. Ellos tienen un Salvador que los amó lo suficiente como para dejar su lugar en el cielo y mostrarles cómo resistir en la tentación y vencer sobre el pecado, ellos están dispuestos a renunciar a todo por su causa. Porque Él los amó tanto, ellos muestran su amor, al vencer el pecado que mora en sus propias naturalezas. (Romanos 8:16-17). ¡Tú puedes ser una de esas luces que brillan! ¡Tu vida puede ser un faro en la oscuridad de este mundo! ¡Tú vida puede ser para la gloria de Dios! "Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un canasto, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos." (Mateos 5:14-16). La Fe nos dice que Jesús es la luz que brilla en la oscuridad, y nos llama a llevar su luz a cualquier oscuridad que encontremos. ¿Cómo podemos hacerlo? Espiritualmente, la oscuridad más profunda en la vida de las personas es el pecado y la desesperanza. Jesús es la luz que trae el perdón de los pecados, que nos da esperanza de vida eterna. Los pecados pueden ser perdonados, y el cielo se abre para el que quiere tener la Luz de Jesús. ¿Quieres saber más del que puede alumbrar tu vida y darte esperanza y futuro? Búscalo, contáctate con un cristiano y/o una Iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar