"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

29 de Agosto de 2021 - Año II - Edición Nº 147 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina TESTIMONIOS EN LA ENDICA 2021 El 27 de agosto, los catequistas de la diócesis de Zárate - Campana se reunieron en torno a un fogón digital para festejar el ENDICA, el tan esperado encuentro anual y compartir tantas experiencias en medio de tantas dificultades originadas por la pandemia. El 28 de agosto, luego de la oración comunitaria de la Asamblea Eclesial y la introducción del Padre Dario Cuello, el Padre Fernando Crevatin nos decía que buscando responder a:¿qué es el Encuentro Diocesano de Catequista?, había encontrado 4 palabras que podían sintetizarlo: Formación, Encuentro, Oración y Fiesta. Y al analizar el contexto en que éste, hoy, se desarrollaba, dentro del ámbito de la iglesia, marcaba la presentación del nuevo Directorio para la catequesis, la institución del Ministerio de la catequesis por el Papa Francisco y la experiencia luego el hecho histórico e inédita de la Asamblea Eclesial de AL y el Caribe. Finalizó convocando al obispo auxiliar Mons. Justo Rodriguez, quien se encargó de aclarar y profundizar ¿qué es la catequesis y la sinodalidad? Partiendo de los mensajes contenidos en la Sagrada Biblia y ubicándola en el contexto actual, de frente a la convocatoria del Papa Francisco para realizar un nuevo Encuentro de obispos para tratar específicamente la Sinodalidad, es decir, caminar juntos. Antes de brindar su bendición a todos los presentes, nuestro obispo Mons. Pedro Laxague planteo su visión sobre "Presencialidad y sinodalidad", haciendo hincapié en la presencialidad en la Eucaristía, no como una obligación sino como algo que sale del corazón, de un corazón agradecido por los dones recibidos de Dios. La Iglesia es presencialidad, como cristianos caminamos juntos, participamos como comunidad en unidad al cuerpo místico de Cristo. Afirmando que: "no es lo mismo ver de lejos que estar presente, ser testigo, buscando el amor que nos impulsa". Gracias a la Junta Diocesana de Catequesis, a los que colaboraron, cantaron y oraron para hacer posible este ENDICA. ¡¡¡BENDICIONES PARA TODOS!!!



CHARLAS PREMATRIMONIALES Si estás pensando en casarte, te invitamos a participar de estos encuentros. Hablaremos de los fundamentos del matrimonio y la familia, también de sus crisis, de cómo prepararnos para cuando decaiga la atracción física, para cuando inicie la paternidad o se demore, para cuando descubran todo lo que falto ver. Y así, tomados de la mano, aprender a caminar juntos, a hablar en plural, a ser mutuamente generosos y creativos. A descubrir que cada matrimonio es una historia de salvación, en donde el amor es artesanal y es santificación del otro. Aprender que lo que atenta contra el amor no hay que verlo como un motivo para abandonarlo, sino para fortalecerlo. ¡¡¡Y muchas cosas más!!! Queremos escuchar tus dudas y preocupaciones.



ASAMBLEA ECLESIAL El próximo 30 de agosto concluye el "tiempo de la escucha" y se inicia el tiempo del discernimiento que culminará en noviembre de este año con la Asamblea Eclesial de los delegados de toda América Latina y el Caribe. En el contexto del tiempo de la escucha, miembros de la comunidad de la Parroquia Catedral Santa Florentina tuvieron tres encuentros para responder a la encuesta presentada a todo el Pueblo de Dios de este continente. Seamos protagonistas de este momento histórico que seguramente definirá el rumbo de la iglesia en los próximos años. Todavía la plataforma esta disponible para subir las opiniones personales o comunitarias y además participar de los foros temáticos accediendo a: https://asambleaeclesial.lat/escucha/ La Iglesia latinoamericana necesita de tu opinión

Asamblea Eclesial - tiempo de la escucha



