Breves: Deportivas

RUGBY: GANÓ EL CCC Por la quinta fecha de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana venció ayer 36-14 a Ezeiza RC como local, sumó puntos y llegó a las 13 unidades en el campeonato, por lo que ahora se ubica en la 7ª posición (en nuestra edición del martes ampliaremos esta información).



HÓCKEY: GANÓ EL CBC La Primera del Campana Boat Club logró su primera victoria en la Zona 2 del Campeonato Damas D del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped: se impuso 1-0 como local sobre Regatas Avellaneda "B" con gol de Lucía Gelosi. Por su parte, la Primera del Club Ciudad de Campana perdió 1-0 en su visita a Camioners "B" por la cuarta fecha de la Zona 3 del Campeonato Damas F (en nuestra edición del martes ampliaremos la información respecto a estos encuentros). LOS PIBES, FINALISTAS Argentina se clasificó a la final del FIBA Américas U16 que se está disputando en México. Después de conseguir el boleto al Mundial del año próximo al superar a Chile en Cuartos de Final, el Seleccionado Nacional derrotó ayer 76-74 a República Dominicana en semifinales. La figura del combinado dirigido por Leonardo Gutiérrez fue el delvisense Lucas Giovanetti (formado en Sportivo Escobar), quien anotó 24 puntos. Por su parte, Juan Manuel Bocca (capillense, surgido en Honor y Patria) sumó otros 9 puntos. El rival de Argentina en la final será Estados Unidos, que le ganó 99-81 a Canadá en la otra semifinal. F1: POLE DE VERSTAPPEN Max Verstappen (Red Bull) logró ayer la pole position para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 que se disputará hoy en el circuito de Spa-Francorchamps. En una sesión condicionada por la lluvia y el fuerte accidente de Lando Norris (McLaren), el neerlandés logró arrebatarle el primer lugar al sorprendente británico George Russell (Williams), quien se quedó con el segundo puesto y relegó al tercero al también británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del campeonato, que este domingo buscará su victoria número 100 en la categoría. TN: POLE DE PERNÍA Leonel Pernía (Ford Focus) realizó ayer el mejor tiempo de la clasificación de la octava fecha del Campeonato 2021 de la Clase 3 del Turismo Nacional. En el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, el piloto de Tandil postergó a Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) y Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus). En tanto, el líder del certamen, Julián Santero (Toyota Corolla), quedó en el 11º lugar. Hoy, desde las 9.25 se disputarán las tres series clasificatorias que definirán la grilla de la final, que se pondrá en marcha a las 13.40. INICIA EL US OPEN El cuarto y último Grand Slam del año comenzará este lunes en New York. En la primera jornada se presentarán cuatro argentinos: Diego Schwartzman ante el lituano Ricardas Berankis; Facundo Bagnis frente al japonés Taro Daniel; Marco Trungelliti contra el español Alejandro Davidovich; y Guido Pella con el serbio Filip Krajinovic. Las principales miradas de este US Open estarán puestas sobre el serbio Novak Djokovic, quien no solo podría completar el Grand Slam anual (ya ganó Australia, Roland Garros y Wimbledon en este 2021), sino que además se convertiría en el máximo ganador de majors, dejando atrás al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal (ambos ausentes por problemas físicos).