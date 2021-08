Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 29/ago/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 29/ago/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Rincón Tuerca









GT 900: La categoria está desarrollando durante este fin de semana otra fecha del campeonato en el autódromode Bradsen con sus dos clases A y B con un parque de 90 autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PARTICIPÁR: Dentro de este contexto el representante de Zárate Ivan Gonzalez está participando en la Clase A donde viene de hacer podio en la final para no ganadores lo que esto ha motivado al equipo. INVITACION: A propósito de Ivan Gonzalez elpiloto de la vecina ciudad posee una Chevy terminada muy bien presentada lista para correr en la GTB del TC Regional donde los dirigentes de dicha categoria lo visitaron para estar en lapróxima carrera y lo invitaron a sumarse a lamisma. VALIDO: Por el momento Don Gonzalez tomó como válido esta invitación y no descartó en alguna competencia ser parte de misma con este auto que desde su terminación aún no salió a pista. VICTORIA: Viene de correr en Pergamino en la que fue la segunda fecha del campeonato del Rally Federal donde Gerardo Emma logró la victoria en la Clase Tres con el Minicooper con la atención de Capuano y Debesa en el chasis. CONTENTO: Este triunfo lo pone de cara al campeonato lo que puso muy contento al equipo y ya se trabaja en el auto en la calle Coletta en Campana no dejando nada liberado para la próxima carrera. Dicen que hasta el navegante Hugo Chopita de Mercedes lloró de alegría. Mirá vos! PROXIMA: La próxima carrera para el Rally Federal se desarrolla en la cuna de campeones de decir Arrecifes el venidero 24 de setiembre carrera ya confirmada por los dirigentes de dicha categoria donde el equipo Emma también aseguró que estarán con todos los autos. MOMENTO: Cristian Tingueli viene trabajando en los chasis de los karting y el hombre de Zárate está contento porque este presente lo encuentra trabajando en varios frentes con diferentes pilotos en distintas categorias donde por cierto todos son competitivos y vienen peleando campeonatos. Lo que se dice un buen momento para su trabajo. FEDENOR: La Federación está fiscalizando este fin de semana a todas sus clases que desde ayer vienen desarrollando dos fechas para el campeonato. Desde las 10 hs comienzan con su campeonato. PODIO: Viene de correr en el autódromo de Roque Perez donde el zarateño Nestor Benitez se presentó con su Chevrolet en la categoria de los chasis del roqueperense y hubo dos finales donde en la primera llegó cuarto y en la otra competencia hizo podio con un tercer puesto con la motorización de Leonardo Mangano. CONOCER: Los dirigentes de la categoria Kart Plus ya dieron a conocer que el venidero 5 de septiembre desarrollarán otra fecha del campeonato donde utilizarán el circuito número ocho. DETERIORO: La situación se va complicando de a poco y sin duda el tema de los presupuestos va marcando un deterioro preocupante que puede darse que el piloto local se baje de ese auto de categoria zonal. ACOPLAR: En la dinastía Clerici ya se bancaron que papá Jorge recorra en bicicleta los caminos de la vida y de tierra que hasta ahora todo estaba bajo control, pero el fin de semana pasada lo acoplaron al nene Pablito piloto de karting a salir también en bicicleta. Ya ahora quien podrá salvarnos?!! RESULTADOS: La última fecha del presente campeonato de Rotax National viene de desarrollarse en el kartódromo de Villaguay y estuvieron corriendo los hermanos Panetta con resultados diferentes. Santino llegó cuarto y Bautista terminó noveno en sus clases. RELACION: Poco se habló de la desvinculación de motorista del equipo del auto local que viene corriendo en la categoria Alma en una salida abrupta y con el final menos pensado donde por el momento todos decidieron no dar explicaciones sobre el tema. Dicen que la buena relación por el momento se cortó y no habría marcha atrás. FORMULA CINCO: Nueva incursión de la categoria este fin de semana en la búsqueda de concretar otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos donde desde las 10 hs comienza con su espectáculo. TURISMO NACIONAL: La categoria mas federal del país llega este fin de semana al autódromo de Rosario para llevar adelante otra carrera del campeonato con sus dos clases y otro parque interesante de máquinas. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. SEGUNDO: Gustavo Emma también fue parte de esta segunda carrera del Rally Federal en la ciudad de Pergamino con el Bora donde en la clase tres a pesar de tener un problema en el final de la competencia igual hizo podio con un segundo lugar que le permitió sumar puntos con Gustavo Berón como navegante. DECIMO: Después de un tiempo volvió a la actividad los chasis del TC Regional y estuvo participando el representante campanense Gaston Fernandez que a bordo de su Chevrolet clasificó décimo, llegó el lugar octavo en la serie para que en la final ubicarse en el puesto décimo con la motorización de Leo Scoccosa y el chasis a cargo de Pierci. Donde se sintieron conforme con el resultado obtenido. PROBAR: Se viene la próxima carrera para el campeonato del enduro Baires y el piloto local Nestor Ceña ya comenzó de cara a esta carrera ir aprobar al circuito "Al Limite"y ya es una obligación dado que allí se va a desarrollar esta nueva fecha del certámen y Don Nestor no quiere dejar nada liberado al azar. ENCONTRAR: Si logra encontrar los presupuestos lógicos como ya anunciamos en esta columna sin duda que Jorge Biggi estará con su camioneta en la próxima carrera en Pilar en el campeonato que venia desarrollando. Mirá vos! BINOMIO: La intención se decidió que Ricardo Altenio y Diego Brugues formarán un binomio para correr en la categoria FK+40 dentro de las clases que posee Pako donde los amigos deciden despuntar el vicio a un costo mas barato en tiempos difíciles. IDEA: Con toda la tensión de llegar una vez más en la alta competencia está trabajando en su Ford K el piloto local Pablo Savastano que la idea es retomar su actividad en la clase tres de Alma donde estuvo corriendo en su último pasó por la categoria. PELUQUERO: Agostino Zarantonello mantiene su posición que su llegada al karting es para estar corriendo con su padre y en un momento si se da mas adelante entre pocos años el peluquero subirse a un auto con techo para correr. PRIMAVERA: Como se esperaba ya comienzan a llegar al mercado local las nuevas modelos de motos eléctricas de cara a la próxima primavera con esos colores muy acorde y las clásicas bondades que presentan. Un lujo para observar en Rawson y Alberdi. CONTACTOS: Andres Rivero empezó a realizar los contactos para conseguir una cupecita para sumarse a los muchachos de su ciudad y está buscando esa posibilidad donde parece que el gauchito definitivamente se decide de una vez. ROLO: Luego de charlar con su motorista Bustos se llevó el motor al Rolo y se trabajó para que Agostino Giordano llegue al nivel competitivo que se pueda ser lo competitivo en la clase dos de Alma donde viene participando. TC REGIONAL: La categoria visita este fin de semana al autódromo de La Plata con sus dos clases GTA y GTB con su parque de autos donde desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. ASADO: Los muchachos con los protocolos correspondiente se juntaron a disfrutar tal emprendimiento en el taller donde se destacaban Julio Moyano, Carlos Zanini, Andres Rivero, el gringo Reggionatto, entre el resto. Cuántos años de automovilismo junto? ALEGRIA: Para su alegría ya se pudo armar su motor y todo hace pensar que Sandro Ariú tiene el Jeep listo para la próxima competencia el próximo mes en el escenario de Pilar. ENCAMINADO: Los trabajos en el autódromo de Baradero siguen encaminados y los dirigentes están contentos con quienes vienen acompañando y quienes se encargaron de darle una mano para a corto plazo pueden empezar a traer categorias y ya había un contacto con Fedenor para hacer una doble fecha con todas sus categorias. ENCANTA: Juan José Fariña actualmente corre en picadas y además y en reciente nota televisiva aclaró que le encanta el tema de trabajar en los motores que de repente subirse a unas picadas. VOLVER: Francisco Iglesias sigue tratando de terminar su auto para volver a sumarse a las picadas donde se termina de rondear su presupuesto es probable que el arranque de la primavera lo encuentre en la alta competicion. ALEJARSE: En este mundo de las picadas es muy probable que Diego Salerno cada vez se vaya alejando de la actividad asi lo hacen saber sus amigos que está entusiasmado mas en el armado de autos de coleccion.¡? DEFINIR: Lo de Daniel Carballo también lo tiene entusiasmado seguir el Club del Ford donde posee un auto de la marca y no define si se sube a las picadas de cara al futuro o llegará el momento de los encuentros. PROVOCAR: Razones personales y además llegar en forma y en tiempo provocaron que Gabriel Emma no este presente con su auto en la carrera del Rally Federal en Pergamino y ya se piensa en la próxima fecha. PODIO II: Viene de correr en la categoria Pako donde Mariano Astorga alcanzó el podio donde le dio un golpe de ganas de continuar participando con la motorización de Carlos Fernandez y el chasis a cargo de Cristian Tingueli. ENOJARSE: Parece que Fernando Suarez quiere que su hijo Laurtaro llegue a jugar al fútbol y si bien el niño es pequeño lo lleva a la cancha de fútbol pelotas de por medio y lo manda a correr entre los mas grandes, donde el pibe no entiende nada y se enoja como su tío Juan Carlos cuando jugaba. De no creer! SEÑORITA: Una nueva señorita se sumó al mundo del karting desde esta temporada, es oriunda de Zárate y la misma tiene un apellido muy vinculado al automovilismo se trata de la niña Laccette hija de Walter sobrina de Darío, nieta de Miguel y prima de Nicolás. Quedó claro?! CENA: La peña del Tueno Azul realizó una cena muy particular por parte de Nestor Benitez con los clásicos choripan para los amigos y seguidores donde todos abonaron su tarjeta y la pasaron muy bien tras el podio en la última carrera en el TC Roqueperense. Habrá abonado Mangano? TC PROVINCIAL: La categoria está visitando el autódromo de Bradsen durante este fin de semana con su habitual parque de autos donde desde las 9 hs arranca con su espectáculo. UBICACION: El TC Pista viene de correr en el autódromo de Posadas el pasado fin de semana donde en la categoria TC Pista corrió el representante local Sebastian Abella que se ubicó en la final vigésimo cuarto con la Dodge que viene utilizando en esta temporada. NUEVOS: Nuevos kartings acaban de llegar al kartódromo de Zárate para poder probar y como siempre sus dirigentes siguen llevando adelante mayor comodidades para sus clientes que alquilan los mismos. PROKART: La categoria durante este fin de semana encara dos carreras del campeonato en el kartódromo Luis Ruben Di Palma en Ciudad Evita donde desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. CONFIRMADO: Se viene una nueva fecha del Raid Park en el predio de Pilar donde en nota desarrollada en nuestro programa radial Rincón Tuerca el representante local Sandro Ariú confirmó su presencia con su equipo en esta categoria tras terminar su motor. Bienvenido! PRESENCIA: También confirmó su presencia en esta categoria de los Jeep y camionetas el venidero 17 y 18 de setiembre a Iñaki Murillo que tiene su vehículo casi preparado para tal emprendimiento con Yedro como navegante. SUMARSE: De cara a la próxima fecha del TC Bonaerense en el autódromo de Gualeguaychú el piloto de Zárate ya confirmó su presencia donde Fernando Rivas se sumará a la clase Light con la motorización de Daniel Berra y el chasis a cargo de Javier Berra y como será carrera con piloto invitado Yamil Battani será quien lo acompañe.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com