Breves: Fútbol internacional

MESSI, CONVOCADO

Lionel Messi figura entre los convocados por Mauricio Pocchettino para el encuentro que Paris Saint Germain sostendrá hoy como visitante ante Reims (15.45; ESPN) por la cuarta fecha de la Ligue 1 de Francia. Todo indica que el rosarino iría al banco de suplentes y que ingresaría en la segunda parte, al igual que el brasileño Neymar (ninguno de los dos sumó minutos todavía en la actual temporada). PSG es líder del campeonato con 9 puntos. Ayer, en la continuidad de la cuarta jornada, Niza golegó 4-0 a Bordeaux, mientras Olympique de Marsella (dirigido por Jorge Sampaoli) superó 3-1 como local a Saint Etienne.

AVANZADA EN CARACAS

El arquero Franco Armani y el atacante Julián Álvarez, los únicos dos jugadores citados por Lionel Scaloni del campeonato argentino, ya se encuentran en Caracas, donde la Selección enfrentará el próximo jueves a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. Mientras tanto, sigue la tensión por la negativa de las ligas de España, Italia, Inglaterra y Portugal a ceder jugadores para la triple fecha que se extenderá del 2 al 9 de septiembre (ayer, el arquero Emiliano Martínez aseguró que viajará para jugar con el combinado nacional). Además de Armani y Álvarez, los otros seis citados que podrán viajar sin inconvenientes son Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes (los tres de PSG de Francia), Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez (ambos de Ajax de Holanda) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen de Alemania). Se espera que ellos, junto al resto de los futbolistas citados, viajen el lunes desde Madrid hacia Caracas en un chárter que tiene pautado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para este compromiso.

GOLEÓ EL CITY

Manchester City aplastó 5-0 al Arsenal en el arranque de la 3ª fecha de la Premier League. Además, ganaron Everton (2-0 a Brighton) y Leicester (2-1 a Norwich). En tanto, Liverpool y Chelsea igualaron 1-1, al igual que Aston Villa y Brentford (gol de Emiliano Buendía para el local, que tuvo a "Dibu" Martínez en el arco). En los otros partidos de ayer, Newcastle igualó 2-2 con Southampton; y West Ham también terminó 2-2 con Crystal Palace. Hoy se cierra la jornada con Burnley vs Leeds (10.00; ESPN), Tottenham vs Watford y Wolverhampton vs Manchester United (12.40; ESPN).

REAL, EN LA CIMA

Por la 3ª fecha de La Liga de España, Real Madrid venció ayer 1-0 a Betis como visitante y es uno de los cuatro líderes que tienen 7 unidades. Otro es Sevilla, que igualó 1-1 con Elche como visitante en un encuentro que tuvo a nueve argentinos (Marcone, Benedetto, Boyé, Carrillo y Piatti por Elche; y a Acuña, "Papu" Gómez, Lamela y Montiel por Sevilla). Hoy, Atlético Madrid (6 puntos) tendrá la chance de quedar como único puntero si vence a Villarreal como local, mientras Barcelona (4) recibe a Getafe a la búsqueda de colocarse también entre los líderes (recibe a Getafe).

PRIMERO DE GONZÁLEZ

Nicolás González, jugador de la Selección Argentina, marcó su primer tanto con la camiseta de Fiorentina, al abrir ayer el camino en la victoria 2-1 como local sobre Torino. En los otros partidos de este sábado de la fecha 2 de la Serie A de Italia, Empoli sorprendió 1-0 a Juventus en Turin; Lazio goleó 6-1 a Spezia como local y Atalanta igualó 0-0 con Bologna. Este domingo se cierra la segunda fecha con Genoa vs Napoli, Sassuolo vs Sampdoria, Milan vs Cagliari y Salernitana vs Roma.