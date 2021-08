Breves: Fútbol nacional

ROJO PUNTERO

En el inicio de la 9ª fecha del Campeonato 2021 de la LPF, Independiente le ganó anoche 3-0 como local a Colón con un doblete de Alan Soñora y un tanto de Andrés Roa. Así, el equipo dirigido por Julio César Falcioni volvió a subirse a lo más alto de la tabla de posiciones con 18 puntos, relegando a Estudiantes, Lanús y Talleres, que suman 16. Ayer, además, Platense venció 4-2 como visitante a Banfield, mientras Gimnasia y Huracán igualaron 0-0 en La Plata.

CLÁSICO EN LA BOCA

La 9ª fecha continúa hoy con cinco partidos, entre los que se destaca el clásico entre Boca Juniors y Racing Club que se disputará desde las 20.15 en La Bombonera. El Xeneize buscará su tercer triunfo en fila desde la asunción como DT de Sebastián Battaglia, mientras La Academia (con el campanense Leonardo Sigali) intentará alcanzar la línea de Independiente. Además, este domingo jugarán: Arsenal vs Defensa y Justicia (13.30), Central Córdoba vs Rosario Central (15.45), Aldosivi vs Lanús (15.45) y Vélez vs Godoy Cruz (18.00). En tanto, mañana lunes se cerrará la programación con otros cinco encuentros: Unión vs Argentinos (14.30), Newells vs Atlético Tucumán (14.30), San Lorenzo vs Patronato (16.45), Sarmiento vs River Plate (19.00) y Talleres vs Estudiantes (21.15).

PRIMERA B METRO

En el inicio de la 7ª fecha del Torneo Clausura, Cañuelas igualó 1-1 como local frente a Deportivo Merlo y, de esa manera, igualó a Flandria (queda libre) en lo más alto de la tabla de posiciones con 14 unidades. Hoy, en tanto, Sacachsipas (12) tendrá la chance de quedar como único líder cuando enfrente a Talleres (RE). En los demás partidos de ayer, Acassuso goleó 4-1 a San Miguel; Argentino de Quilmes superó 2-1 a Comunicaciones (segundo gol consecutivo de Sergio "Colo" Sosa); Colegiales venció 1-0 a Villa San Carlos; y Fénix cayó 2-1 como local ante Defensores Unidos. Este domingo también juegan Los Andes vs Deportivo Armenio. Y mañana lo harán J.J. Urquiza vs UAI Urquiza.

PRIMERA C

La 7ª fecha del Torneo Clausura arrancó con dos partidos disputados ayer: Lamadrid 0-2 Claypole y Deportivo Español 1-1 Leandro N. Alem. Hoy juegan: Victoriano Arenas vs Deportivo Laferrere, Atlas vs Dock Sud, Luján vs Argentino (M), El Porvenir vs Berazategui, Sportivo Italiano vs Excursionistas y San Martín (B) vs Central Córdoba (R). Y mañana se cerrará la jornada con un clásico: Midland recibe la visita del líder Ituzaingó.

CON PUNTAJE PERFECTO

En la continuidad de la 3ª fecha del Torneo Clausura de la Primera A Femenina, Boca Juniors goleó ayer 5-0 a SAT como visitante (por la Zona A), mientras Independiente derrotó 2-0 a Huracán como local (Zona B). Así, ambos conjuntos marchan con puntaje ideal en el inicio de este certamen. La programación continuará hoy con dos encuentros de la Zona B: River Plate vs Rosario Central y Platense vs Comunicaciones. En tanto, mañana lunes se medirán: Defensores de Belgrano vs El Porvenir, Estudiantes (LP) vs UAI Urquiza y Villa San Carlos vs Excursionistas.