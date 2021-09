» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/ago/2021 de La Auténtica Defensa. SADE Campana presentó su primera antología "Buenos Vientos"









Este domingo la institución presentó su primera antología, "Buenos Vientos", en la Biblioteca Popular Jean Jaures. Además, la bandoneonista Eva Méndez deleitó a los presentes con el tango "Quejas de bandoneón" y el vals "Quiero ser tu sombra". Este domingo, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial Campana presentó su primera antología, "Buenos Vientos", en la Biblioteca Popular Jean Jaures. En una jornada marcada por la emoción, la presidenta de la SADE, Mariana Lirusso, manifestó su alegría y presentó al nuevo vicepresidente de la entidad, Alejandro Viguier. Posteriormente, Silvina Olivera leyó su prólogo y se realizó una ronda de lectura, en la que los autores compartieron sus obras de la antología. "Somos 27 escritores bien distintos y eso es lo que más nos gusta. Hay poemas, cuentos, homenajes y dedicatorias con los temas más variados" afirmó Lirusso y agregó "en el grupo, hay escritoras y escritores que sólo escriben prosa, otros que sólo hacen poesía y algunos que se animan a los géneros, todos con excelentes resultados. Trato de ser objetiva, pero puedo decir que hay un alto nivel literario en todos ellos, por lo que la antología es una acabada muestra de la literatura local". Por otra parte, la bandoneonista Eva Méndez fue homenajeada con el cuento "Eva y su bandoneón" de Hebe Andurell (incluido en la antología) y un soneto escrito por Raúl Berra, quien le entregó el carnet de socia honoraria del Círculo Amigos del Tango y el libro "Campana y Zárate Territorio de Tango". Luego, Méndez deleitó a todos con el tango "Quejas de bandoneón" de Juan de Dios Filiberto y el vals "Quiero ser tu sombra" de Héctor Quattromano. A su vez, rememoró sus inicios en la música, la historia de su bandoneón que heredó de su tío y la ocasión en la que tocó el bandoneón de Aníbal Troilo en la Academia Nacional del Tango. "Fue una jornada maravillosa, llena de poesía, cuento y gente de una gran cultura que expresan lo que a lo mejor los músicos expresamos con las notas musicales. Ha sido un honor estar en Campana y con todos ustedes. No tengo palabras más que decir gracias por invitarme y estar aquí" manifestó la bandoneonista. A finales del año 2020, SADE Campana cerró el año con un encuentro presencial, siguiendo los protocolos, en el Edificio 6 de Julio. Allí, no sólo leyeron sus textos sino que también se propusieron dos grandes objetivos: editar su primera antología literaria y organizar un concurso literario. "Fue una idea que nos entusiasmó enseguida, ya que, podíamos mostrar lo que escribimos a toda la comunidad y a otros colegas, haciéndolo, además, como un proyecto colectivo" expresó Mariana Lirusso. Asimismo, adelantó que pronto organizarán junto al Municipio el concurso mencionado anteriormente. La antología "Buenos Vientos" reúne poemas, cuentos, homenajes y dedicatorias de los escritores locales Alejandro Viguier, Ana Coarasa, Aníbal Fernández, Antonela Giorgetta, Celia Krauczuk, Víctor Racedo, Belkys Verón, Cristina Colombo, Derlinda Helse, Augusto Dipaola, Gonzalo Firpo, Gloria Mattos, Mariana Lirusso, Guillermo Fontes, Hebe Andurell, Elba Andurell, Raúl Berra, Norma Morvillo, Lilia Rodas, Mireya Ribas Medal, Carlos Andere, Jorge Bader, Edith Cristaldo, Guillermo Ganchev, Pablo Gianna, Luis Pisaco y Silvia Pose. Cabe agregar que el prólogo fue escrito por Silvina Olivera y Marisa Mansilla. En la misma, se abordan diversos temas: "Hablamos de amor, de muerte, de sangre, de padres e hijos, de sexo; en fin, de la vida misma y claro está, de la pandemia que nos ha tocado transitar. En el medio de esta pandemia terrible, nació esta antología maravillosa, quizás como necesidad para sentirnos vivos, juntos y con proyectos". Todo comenzó en febrero y se concretó este mes tan especial para SADE Campana por ser el mes de su aniversario: "Es un gran logro alcanzado, un objetivo cumplido. Es cierto que un libro es un hijo, imaginate este hijo compartido por tantos amigos. Es una emoción indescriptible" expresó Lirusso. "El trabajo previo es intenso, arduo, pues hay que recolectar el material, analizarlo, contactar editorial, combinar con ella lo que deseamos de esa antología. Desde el dibujo de tapa hasta la forma de distribución de los escritores, más fotos, prólogo, prueba de galera y demás" añadió. Este año, SADE Campana se presentará en la primera Feria del Libro de Campana, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre, en el Edificio 6 de Julio: "Allí, SADE Campana tendrá su stand y nuestros escritores estarán acompañando a la antología. No sólo eso, cada escritor, de manera particular, estará exhibiendo sus libros, los ya publicados y los que se presenten en esta oportunidad. Precisamente, hay socios que presentarán su libro en esta Feria, lo que nos parece maravilloso". Cabe destacar que la antología "Buenos Vientos" se podrá adquirir en dicho evento y, después, en las librerías de la ciudad. "Invitamos a los vecinos a acercarse, visitar nuestro stand, charlar con nosotros y adquirir nuestra antología, en la que encontrarán un compendio de la literatura ´campanera´" concluyó Lirusso.

"Sangre que te quiero roja" Mariana Lirusso adelantó que se encuentra en la etapa de corrección de su primer libro de cuentos, "Sangre que te quiero roja", el cual contendrá, en un principio, 13 cuentos cuyo leitmotiv es la sangre: "No son cuentos policiales, pero sí con intriga. En la tapa está previsto agregar al título, la frase ´Trece cuentos raros´ como un juego que invita al lector a zambullirse en ellos. Son temas diversos, con un común denominador". En lo que respecta al público al que apunta el mismo, afirmó que es para toda clase de público pero claramente no el público infantil. "Personajes conflictuados, experiencias duras, historias que deben contarse, algunas reales y otras fantásticas, se unen con el fin de intentar sacudir, interpelar o simplemente entretener a quien lo lea". Es pertinente mencionar que en su cuenta de Instagram (@mari.liru) se pueden leer reseñas de libros y fragmentos de sus textos.