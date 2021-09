Como local, el Tricolor se impuso 36-14, sumó puntos bonus y se ubica en el 7º lugar de las posiciones de la Tercera División de la URBA. Después de la derrota ante Porteño de General Rodríguez, el plantel superior del Club Ciudad de Campana se reencontró con la victoria: superó 36-14 como local a Ezeiza RC por la quinta fecha del campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Con este resultado, el Tricolor sumó puntos bonus y mejoró su campaña a tres triunfos y dos derrotas en cinco presentaciones. De esa manera, acumula 13 unidades y se encuentra en el 7º lugar de la tabla de posiciones, a once de distancia del líder Porteño (24), que ganó sus cinco partidos, al igual que Los Pinos (21). Justamente, son los dos equipos ante los que perdió el CCC. En este encuentro disputado el último sábado en la cancha de Chiclana y Luis Costa, la formación dispuesta por los entrenadores Sebastián García y Alejandro Calvi fue la siguiente: Santiago Sauton, Alberto Nóbile, Leo Correa; Nicolás Cuevas, Ariel Molina; Matías Flammini, Gabriel Pujol, Alan Nicolás Zacarías; Andrés Kibisz, Juan Calvi; Tomás Tourn, Carlos Díaz, Tomás Calvi, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron: Francisco Cuevas, Nicolás Fernández, Franco Casanova y Cristian Giles Delgui. En el primer tiempo, después de estar 7-3 abajo, el CCC dio vuelta el marcador con otros cuatro penales de Juan Calvi y un try de Alaguibe convertido por el apertura. Así se fue al entretiempo ganando 22-7. Y en el complemento, tries de Tourn y Juan Calvi, convertidos ambos por el 10, liquidaron el pleito, aunque en el minuto final, la visita volvió a llegar al ingoal Tricolor para maquillar el resultado (36-14). Los demás resultados de esta quinta fecha fueron: Municipalidad de Vicente López 15-15 Náutico Arsenal Zárate, Los Pinos 50-8 San José, Banco Hipotecario 45-7 Tiro Federal de Baradero, Varela Jr 23-29 Los Molinos y Beromama 10-39 Porteño. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Porteño, 24 puntos; 2) Los Pinos y Varela Jr, 21 puntos; 4) Banco Hipotecario, 20 puntos; 5) Los Molinos, 16 puntos; 6) Beromama, 14 puntos; 7) Ciudad de Campana, 13 puntos; 8) Municipalidad de Vicente López, 10 puntos; 9) Náutico Arsenal Zárate, 4 puntos; 10) Ezeiza RC, 1 punto; 11) Tiro Federal de Baradero y San José, sin puntos. La próxima fecha, a disputarse el 11 de septiembre, tendrá a Ciudad de Campana visitando a Beromama. Y se completará con Porteño vs Varela Jr, Los Molinos vs Banco Hipotecario, Tiro Federal de Baradero vs Los Pinos, San José vs Vicente López y Náutico Arsenal Zárate vs Ezeiza. INTERMEDIA. El sábado, ante Ezeiza, la Intermedia del CCC volvió a tener acción y concretó un amplia goleada: se impuso 80-0 con tries de Nicolás Fernández (5), Francisco Cuevas (4), Adrián Lugo (2), Javier Pérez Caffarena (2), Martín Lescano (2), Franco Casanova (1) y Juan Passerini (1).

JUAN CALVI ANOTÓ UNO DE LOS TRIES DEL CCC Y TAMBIÉN SUMÓ 21 PUNTOS CON EL PIE.