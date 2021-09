» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

No se trata de ellos o nosotros, se trata del futuro del país

Por Axel Cantlon









Es hora que los dirigentes políticos nos hagamos cargo del escenario político que estamos generando. Prendo la tele y veo al Presidente demonizando a la oposición. Abro el diario y leo declaraciones del Intendente haciendo lo mismo. Son de espacios opuestos, aclaro. Pero la coincidencia es obvia: el proyecto es derrotar al otro. Eso es la grieta: es ellos o nosotros, ustedes elijan. Y, justamente, lo que tenemos que hacer es elegir: elegir un camino distinto al que venimos transitando desde hace largos años en Argentina. Eso vino a mostrarnos Facundo Manes: vino a decirnos que es necesario comprometerse con un camino distinto y que no se trata de ellos o nosotros, sino del futuro del país. Y vino a explicarnos que el único futuro posible es construir un proyecto colectivo que sea abrazado y defendido por toda la ciudadanía (por ellos y por nosotros), tal como ocurrió con la Democracia en 1983. Y vino a revelarnos que la educación y el desarrollo deben ser el eje de ese proyecto. No es imposible, no hay que resignarse. De hecho, Facundo nos pide que no renunciemos a la Argentina que merecemos. Y sabemos que nos merecemos mucho más que una grieta que divide en dos a un país que se desmorona por la falta de bases sólidas. Es que en la grieta no se construye: solo se combate al otro. Por eso, desde la UCR tenemos claro que debemos dejar de hablar del pasado y comenzar a hablar del futuro. Y que tenemos que hacerlo Juntos. En ese marco, entendemos que dentro de este Frente es el momento del radicalismo, es el momento del camino que nos vino a mostrar Facundo Manes. Lo dicho: el proyecto de Juntos debe ser mucho más grande que derrotar al kirchnerismo. Sin un proyecto superador se volverá a fracasar, como ya fracasó el macrismo luego de, justamente, derrotar al kirchnerismo. Por eso no tengo dudas que es el momento del radicalismo y de un proyecto como el de Facundo Manes que sea capaz de iluminar ese futuro que hoy nos resulta dramáticamente oscuro.