martes, 31/ago/2021

"La derecha que nos endeuda y fuga capitales quiere vernos de rodillas"









"Les interesa solamente que ese escaso porcentaje de argentinos a quienes representan vivan bien, mientras los 44 millones de argentinos restantes quedamos afuera", aseguró la diputada, quien expuso en el acto que tuvo lugar en el predio de ATILRA, ubicado en General Rodríguez, durante la tarde del sábado. Las mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), se reunieron el día sábado en el predio de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), en la localidad de General Rodríguez. Luego de otro año marcado por la pandemia, se reunieron las mujeres representantes de variadas organizaciones gremiales para trazar una agenda del movimiento sindical feminista y trazar el camino rumbo a las PASO. Del evento participó la diputada provincial y secretaria del SECASFPI, Soledad Alonso, y el Secretario general de la misma agrupación y diputado nacional Carlos Ortega, ambos representantes del movimiento sindical de la ciudad de Campana. También participaron la secretaria general de la FE-SITRAJU y diputada nacional, Vanesa Siley, junto a Claudia Lazzaro y el diputado nacional Walter Correa del Sindicato de Curtidores; las candidatas a concejalas Silvia Figueiras y Yolanda Saavedra, Marianela Mel; el Secretario General de ATILRA, Heber Ríos, y el intendente de General Rodríguez Mauro García. "Es fundamental que vayamos a votar con memoria, y como dijo Máximo [Kirchner], que lo hagamos también en defensa propia", expresó a su turno la diputada Alonso, y justificó: "La derecha que nos endeuda y fuga capitales quiere vernos de rodillas". "Les interesa solamente que ese escaso porcentaje de argentinos a quienes representan vivan bien, mientras los 44 millones de argentinos restantes quedamos afuera". Durante su exposición, ratificó además que "la Confederación General del Trabajo tiene que tener mujeres, y no un cupo solamente, con paridad en los puestos directivos", sobre la disparidad entre mujeres y hombres en altos puestos directivos. "Solamente así el mundo del trabajo va a ser uno equitativo". "Sigamos votando para que el Frente de Todos gane, porque la vida que queremos es con trabajadores y trabajadoras fuertes y organizados", sostuvo. "Este es un gobierno que escucha los reclamos del pueblo y los convierte en derechos", agregó a su vez la legisladora provincial, y consideró: "El Frente de Todos demostró que incluso en medio de una pandemia pandemia se votan leyes a favor del pueblo". Por su parte, a su momento de intervenir, el diputado Carlos Ortega recordó los años de resistencia sindical durante la presidencia de Mauricio Macri: "Pudimos construir derechos y crecer como organizaciones sindicales con la participación fundamental de la juventud y las mujeres, que fueron la punta de lanza de la resistencia durante los 4 años de macrismo". "Creo que la calle no la ganamos solamente para resistir, sino para adquirir derechos", enfatizó. Por último, el legislador destacó que "Si hoy tenemos diputados y diputadas del campo sindical, es porque estuvimos construyendo y no sólo resistiendo", e indicó: "Los trabajadores no somos esenciales, como se dice, sino que somos imprescindibles".



