Lo aseguró Emiliano Cuevas, primer precandidato a concejal por la lista del Frente de Izquierda-Unidad. El primer precandidato a concejal de la lista del Frente de Izquierda-Unidad, Emiliano Cuevas, aseguró que en estas elecciones el espacio pretende "transformar la decepción y la bronca en una tercera fuerza que se planta contra los poderosos". "Macri y Juntos por el Cambio destruyeron al país hundiendo en la pobreza a millones, mientras endeudó a generaciones enteras. Con el gobierno de Alberto Fernández esto no solo no se revirtió sino que aumentaron la precarización de la vida, el hambre y la pobreza mientras él tenía su fiesta en Olivos en plena pandemia. Todos ellos gozan de privilegios mientras nosotros pagamos la crisis", sostuvo Cuevas, contraponiendo a los los diputados del Frente de Izquierda quienes "rotan en las bancas como Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, que también cobran como un docente, mientras el resto del sueldo lo ponen para las luchas obreras y otras causas". Cuevas también embistió contra Randazzo que "quiere ser diputado para aplicar la reforma laboral contra los trabajadores y reprimir a los que luchan". Y arremetió contra "los libertarios y derechistas" quienes "dicen querer más libertad… pero solo para los negocios de los capitalistas: quieren destruir los sindicatos y eliminar los convenios de trabajo, pero están nerviosos, como mostraron en el reciente ataque a Myriam Bregman, porque hay una juventud que no se banca vivir más como hasta ahora". El precandidato a concejal también se refirió a "los candidatos locales" como Elisa Abella: consideró que "se desviven por seguir gestionando los intereses de los ricos y los capitalistas, regalando las tierras para el agro-negocio y la especulación inmobiliaria y permitiendo la destrucción de los recursos naturales". En tanto, según Cuevas "todos los candidatos del Frente de Todos en Campana posan de opositores pero se olvidan que gobernaron 20 años consecutivos y no han resuelto ningún problema estructural de la zona". "Ambos partidos sostienen los intereses y las riquezas de los Rocca y los Bulgheroni", sostuvo. Y añadió: "Desde el PTS en el Frente de Izquierda-Unida, Lista 1 A, queremos invertir las prioridades. Somos una fuerza que integramos trabajadores, luchadores y luchadoras. Queremos estar en el Congreso y en los concejos deliberantes para que se escuche la voz de los trabajadores. Las leyes se votan en el parlamento pero se ganan en las calles. Somos cientos de miles en todo el país que queremos decir basta a estos gobiernos". Propuestas El referente de la izquierda anunció una serie de propuestas que impulsará de lograr una banca en el Honorable Concejo Deliberante. Primero aparece "un plan de obras públicas" porque "nuestra zona es una región donde se instalaron decenas de grandes empresas" como "Siderca, la refinería Axion, la cementera Holcim, papeleras, puertos de exportación metalúrgicas, plantas petroquímicas como Monsanto y Bunge, fábricas de ladrillos como Pastoriza y Cormela, Praxair, las grandes automotrices como Honda y Toyota, y las fábricas de aguas y cervezas como la Quilmes y decenas más", pero "mientras en nuestras ciudades se producen tubos para la extracción de petróleo y muchas veces por medio del fracking contaminante, miles de familias no cuentan con gas natural y usan garrafas". "Se podría resolver fácilmente con el tendido de la red con esos mismos tubos para los hogares. Las cementeras y ladrilleras amasan fortunas y las familias trabajadoras no pueden acceder a una vivienda. Toyota prometió respiradores y ambulancias hace más de un año. Praxair podría producir oxígeno para los hospitales. Es decir, se podrían solucionar muchos problemas importantes de nuestra zona y además los que producimos todo eso en estas empresas somos los trabajadores", considero el precandidato. "El gran desarrollo industrial a nivel regional puede estar al servicio de la clase trabajadora, para que haya viviendas para todas las familias, para desarrollar las redes cloacales, de agua y gas. Proponemos un plan de obras públicas para viviendas populares bajo control de los trabajadores", agregó. Otra de las iniciativas sería el "reparto de las horas de trabajo para terminar con la desocupación". "Todas estas fábricas se la llevan en pala y encima se dan el gusto como el gerente de Toyota de tirarse contra la juventud culpándola de que no tienen estudios. Hoy la desocupación en el país es del casi 20%, en las mujeres el desempleo llega al 26%. Hoy somos más de 220 mil habitantes entre ambas ciudades. La gran mayoría vivimos por debajo de la línea de pobreza y miles en la desocupación y en la precarización laboral. Con este plan de obras públicas y con la reducción de la jornada laboral se solucionaría este problema", dijo. "Es posible y necesario poner en marcha un gran movimiento por el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados con un salario mínimo igual a la canasta familiar y sin rebaja salarial. Trabajar 6 horas, cinco días a la semana, para enfrentar la desocupación", propuso. Por último, Cuevas se comprometió a trabajar para terminar con "el saqueo, contaminación y extractivismo". "En una zona donde abundan ríos, arroyos y humedales, el agua es de pésima calidad. Vivimos en el verde Delta del Paraná pero el aire genera enfermedades respiratorias como el asma. Cada vez hay más contaminación generada por las empresas. Todos los gobiernos siguen priorizando las ganancias de los empresarios a costa de la destrucción de la salud y del medio ambiente. Tenemos que detener la explotación y destrucción de los recursos naturales con la movilización", aseguró. Y amplió: "Vamos por una ley de humedales como la que presentamos con Nicolás Del Caño. Con la participación de trabajadores y las comunidades, de carácter vinculante, y la creación de consejos autónomos a nivel nacional y local, que se ubicarían como autoridades de aplicación de la ley. Además planteamos la nacionalización de los principales recursos naturales controlados por los trabajadores y ambientalistas".

