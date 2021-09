» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Muestra sobre los Centros Clandestinos de Detención durante la dictadura en la biblioteca Jean Jaures









Se trata de la muestra itinerante organizada por la Comisión de DD. HH. y Género del Colegio de Abogados Zárate Campana. Con la presencia del presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, Marcelo Fioranelli, y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Género de la entidad, Lucía Carpano y Mariana Quiroga Ferreres quedó inaugurada en la biblioteca popular Jean Jaures la muestra fotográfica itinerante que registra las actuales fachadas de los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura militar en territorio del distrito judicial y asociado a la denominada Área 400. La muestra recorre lugares tales como el ex Club Villa Dalmine; el ex Tiro Federal, Comisaría Campana, Prefectura Campana, Ex fábrica de Tolueno Sintético, Comisaría de Zárate, Prefectura Naval de Zárate, y la Base Naval de Zárate, entre otros. Ofició de anfitrión Andrés Gulfo, uno de los referentes del Centro Murga Carumbé, que tiene su sede la centenaria biblioteca popular de San Martín 325, a metros del Palacio Municipal. "Con esta muestra - comentó Fioranelli- estamos apoyando a la biblioteca Jean Jaures, y estamos en contra de cualquier tipo de desalojo o traslado de este inmueble histórico en Campana. Es una forma de apoyar, y si necesitan un asesoramiento técnico legal, también estaremos. Esta muestra estuvo expuesta en las 4 sedes del colegio de abogados de nuestro distrito y en otras instituciones, con la idea de darle visibilidad a todos los centros clandestinos que hubo en nuestro distrito judicial, dentro del Área 400". "La muestra -señaló Quiroga Ferreres- intenta seguir construyendo memoria a partir de la identificación de lugares por los que pasamos por la puerta cotidianamente, sin tener cabal conciencia que se trata de espacios donde se detuvo gente de manera clandestina, e incluso en muchos de ellos hubo tortura de vecinos y vecinas", al tiempo que Carpano agregó: "Aparte de construir memoria en relación a los Derechos Humanos, estamos aquí también porque consideramos importante que este lugar se haya declarado como Patrimonio Histórico, porque además se trata de un espacio abierto a las expresiones culturales que no se debe perder". "Esta muestra - comentó Andrés Gulfo- acompaña las diferentes actividades que estamos desarrollando en la Biblioteca, que también fue sede por ejemplo, del semanario Ideas. Si bien se pronunció el Honorable Concejo Deliberante de declarar este lugar como patrimonio histórico de Campana, el gesto no soluciona el problema del potencial desalojo y debemos seguir trabajando tanto en la parte legal como en la cultural, manteniendo vivo y con contenido este espacio de todos los campanenses".

GULFO, FIORANELLI, CARPANO Y QUIROGA FERRERES RECORRIENDO LA MUESTRA EN LA BIBLIOTECA POPULAR.