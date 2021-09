» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Pandemia: ¿Volveremos para atrás?

Por Dr. Víctor Racedo









Desde que ingresó el virus a nuestro País, allá por marzo del 2020, hasta la actualidad, he tenido la oportunidad de escuchar tantas cosas referidas al Covid 19 que en algún caso hasta me hicieron dudar y tuve que ir específicamente a consultar la bibliografía. Muchas cosas eran ciertas, otras, probablemente ciertas pero sacadas de contexto por alguien a quien le convenía hacerlo y otras totalmente falaces. No solo yo. Todos hemos escuchado, cosas como que los zapatos, la ropa o una pelota de tenis transmiten el virus o que tomar alcohol o alguna sustancia cercana lo prevenía, por mencionar solo algunas. Obviamente son mentiras. Sin embargo aún hoy seguimos viendo que en algunos lugares siguen creyendo en eso. Lo que sí es verdad, es que si este virus que nació en un pueblo de China (Wuhan) se desparramó por todo el planeta llegando a lugares recónditos e impensados, ¿porque la nueva variante no va a hacerlo? Así es, la variante Delta no solo estará entre nosotros sino que ya está dentro de nuestro País. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a mi trabajo, a mi casa o a mi barrio? Hasta el 30 de agosto, en Argentina, han sido identificados 275 casos de variante Delta de SARS-CoV-2 confirmados por laboratorio, en su mayoría corresponden a casos importados o relacionados con la importación; en otros casos no se ha podido establecer la relación con la importación y otros corresponden a casos relacionados entre sí en los que se encuentra en investigación su origen. Dentro de los casos de variante Delta importados o relacionados con la importación se registraron dos fallecimientos en la provincia de Córdoba. Ambos con factores de riesgo y sin antecedente de vacunación. Existe un nivel de incertidumbre sobre el comportamiento del virus, en esta oportunidad la cepa Delta. Aun sabiendo que los niveles de vacunación han crecido en los últimos meses, porque hay estudios científicos en los que se demuestra que la variante Delta es por lo menos ocho veces más contagiosa y que produce una carga viral hasta mil veces mayor que otras cepas. En el ministerio de Salud de la Nación, creen que la tercera ola llegará a la Argentina a fines de septiembre. Es decir, que la variante Delta comenzará a circular comunitariamente en forma masiva dentro de un mes. Por el momento hay circulación pero es acotada y sectorizada. Aún se puede controlar. Esa contención se va agrietando con el paso de los días. Y será imposible de frenar hacia fines de setiembre o mediados de octubre. Ese es el tiempo que tardó en Países como Estados Unidos, Inglaterra o India, que fue donde inició esta variante. Si pudiésemos alcanzar un nivel de vacunación donde el 60% de la población tenga las dos dosis, la probabilidad de colapsar el sistema sanitario sería baja, pero mientras eso no ocurra el riesgo de alta infección, alta internación y alta ocupación de terapia intensiva, estará latente. Al último día del mes de agosto de 2021 Argentina tiene un 31% de vacunados con dos dosis, es decir, nos falta mucho para alcanzar el objetivo. Es indudable que tendremos tercera ola, el problema es como estaremos con nuestra preparación para recibirla. Personalmente pienso que el gobierno debe estar analizando nuevos cierres, nuevas restricciones y nuevos controles para el mes de octubre. De la misma manera espero que hayamos aprendido de los errores cometidos, deberán ser analizados científicamente y no a tontas y a locas, deberán ser transitorias y no permanentes y deberían ser claramente comunicadas para que puedan ser cumplidas por todos, sin excepciones porque, de otra manera, se volverá a hacer mucho daño sobre todo a la salud de los Argentinos y ya no hay margen para eso. Igualmente todas las medidas que se tomen no reemplazan al verdadero cuidado. Barbijo, lavado de manos, distanciamiento social. Medidas claramente efectivas para disminuir el contagio y la carga viral.

Dr. Víctor Racedo Dr. Víctor Racedo - Médico especialista en Terapia Intensiva - Orden de la Campana 2018