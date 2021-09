» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

CUMBRE El presidente Alberto Fernández recibió a la conducción de la CGT, con quienes abordó temas como la generación de empleo "para la reactivación económica post pandemia" y que "los salarios le ganen a la inflación", mientras que el mandatario destacó que su espacio político "es el único que genera inversión y trabajo". Se trató de un extenso encuentro de más de tres horas en Casa de Gobierno, donde varios sindicalistas hicieron un repaso de la situación de su actividad específica y se trataron temas como salarios, impuesto a las ganancias y las elecciones en la CGT que se harán el 11 de noviembre. En el encuentro, el mandatario señaló ante los gremialistas: "Somos los únicos que tenemos un proyecto que genera inversión, producción y trabajo para los argentinos", se indicó en un comunicado de Presidencia.



DÓLAR BLUE El dólar blue se mantuvo a $182 para la venta y el Banco Central debió vender 60 millones de dólares al intervenir en el mercado. En lo que va de agosto subió sólo $1,50, equivalente al 0,8 por ciento. En lo que va del 2021 la divisa norteamericana subió 9,6% en el mercado marginal. El dólar mayorista ganó 15 centavos, a $97,71, mientras la brecha cambiaria con el blue llega al 86,3%. En la plaza mayorista se registró un récord de monto operado para 2021, de unos US$542,5 millones en el segmento de contado. La demanda forzó nuevas intervenciones del BCRA para suplir el faltante de divisas, indicaron analistas de mercado. Los operadores sostienen que el mercado cambiario atraviesa un escenario de tensa calma. INTENTO DE ROBO Según consta en una denuncia radicada en la Comisaría 4º de Moreno, el pasado domingo a las 5, un grupo de hombres lanzó una bomba de estruendo y huyó al no poder ingresar al sector de la VII Brigada Aérea de dicha localidad, donde se guarda armamento. Para los efectivos, habría un entregador dentro de la dependencia debido a que las armas fueron alojadas en la unidad militar para el operativo que se desplegará en las elecciones PASO, el próximo 12 de septiembre y no serían muchas las personas con acceso a la información. El personal de seguridad que desempeña sus funciones en dicha base se alertó cuando escuchó un estruendo y fue en ese momento cuando el soldado encargado de la custodia de la sala de armas salió y observó a un hombre correr. Al reportar esto, el recluta dio aviso a sus compañeros e, inmediatamente, otro soldado encargado de la seguridad que se encontraba en un puesto cercano notificó la presencia de otro hombre, que también huyó a las corridas del lugar. REABIERTAS Las últimas diez estaciones de subte que permanecían cerradas en el marco de las restricciones sanitarias por la pandemia del Coronavirus serán reabiertas el próximo martes 7 de septiembre, según anunció el Gobierno porteño. Las estaciones que reabrirán son Sáenz Peña, Pasco y Alberti (Línea A), Florida y Pasteur-Amia (Línea B), Agüero y Scalabrini Ortiz (Línea D), y San José, Pichincha y Varela (Línea E). La medida se tomará en el marco del plan para retomar de manera gradual y progresiva la normalidad presentado por el Gobierno de la ciudad y con la misma, la red de subterráneos quedará completamente operativa. Las autoridades indicaron que de esta manera se podrá absorber la demanda creciente por la flexibilidad de actividades que es acompañada por un decreciente número de contagios diarios. ÚLTIMO VUELO El jefe del Mando Central de EEUU, Kenneth McKenzie Jr., confirmó este lunes que las tropas estadounidenses completaron su retirada de Afganistán. "El último avión despegó el lunes a las 19:29 UTC, justo antes del comienzo del martes en Kabul", afirmó McKenzie, que anunció el fin de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y el final de la operación militar para evacuar a los ciudadanos estadounidenses. McKenzie precisó que EEUU logró evacuar a más de 123.000 personas del aeropuerto de Kabul. Sin embargo, el Pentágono reconoce que no se pudo evacuar de Afganistán a todas las personas que esperaba. Paralelamente, usuarios de las redes sociales hablan de disparos de celebración efectuados por los talibanes para festejar la salida de las tropas estadounidenses.