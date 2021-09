» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Correo de Lectores:

Lenguaje inclusivo

Por Carlos Alejandro Stortoni









Sr Director de la Auténtica Defensa S/D Agradeceré la publicación de la presente: Con alegría he leído en la edición del 29/08/21 la nota escrita por la Señora Adriana Pozzi en cuanto al uso de lo que se ha dado en llamar lenguaje inclusivo, un estilo de de escribir que perjudica a los estudiantes y confunde a las personas normales adulterando la perfección de nuestro idioma castellano. Concuerdo con que el uso de esto es una estupidez usada con fines no beneficiosos (por no decir políticos) que llevan a nuestra juventud a ser cada vez más ignorantes y cada vez más alejados de nuestro rico idioma. Aparte me sorprende que una publicación prestigiosa como la Auténtica Defensa a veces publique notas de colaboradores con esas alteraciones lingüísticas, me gustaría saber en cuantos países del mundo civilizado se intenta destruir su idioma oficial por estupideces que no benefician a nadie. Sin más y abusando y abusando nuevamente de su paciencia me despido de Ud. Saludándolo atte. Carlos Alejandro Stortoni DNI 4731739