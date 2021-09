Julio N. Carreras

Construir una real estructura económica, política y social que nos permita ascender a la real categoría de un país Republicano, Representativo y Federal. Nuestra inserción en el mundo moderno depende de nosotros mismos. Se está llegando al fin de una era en la cual el caudillaje representado por las minorías que avasallaban los derechos humanos y libertades individuales, manejando al verdadero pueblo soberano que son la mayoría de los ciudadanos que sudan la camiseta con su trabajo de sol a sol para lograr sacar adelante el país. Llegó el momento que, aunque nos duela decirlo, es probable que paguen justos por pecadores, el costo de la adecuación a un verdadero sistema de administración y gobierno donde el trabajo personal sea la única forma de subsistir, dentro de una nueva economía donde todos participen. Debemos ser un estado democrático que crea fuentes de trabajo, y no ilícitos métodos de enriquecimiento de unos pocos que explotan las necesidades de quienes hacen de las mayorías, "dependientes" para su propio beneficio privándolas de una vida con dignidad y derechos en base a la igualdad ante la ley. En la época del dictado de las distintas constituciones en América y posteriormente las legislaciones que aún mantenemos, modificadas en varias oportunidades, algunas bien y otras en contra de los derechos individuales, durante los siglos XIX al XX, variaron las necesidades y según pasaron los acontecimientos, fuimos desde el objetivo supremo de las glorias militares al liberarnos de la dominación extranjera, "donde el comercio y el bienestar material eran bienes sin brillo, el lujo era mirado con mal ojo y considerados un escollo para la moral y la libertad pública" (según el pensamiento de Alberdi). Hoy estamos en un mundo dinámico, donde todo cambió y el pasado solo sirve como experiencia, pero está obsoleto. Hay que adecuar los principios morales e institucionales y las síntesis rectoras de esquemas básicos de gobierno, que cubran el amplio aspecto de las libertades individuales y el libre comercio e integrarnos dentro del contexto de las democracias del mundo allende los mares con un escrupuloso cumplimiento que se traduciría en el grado de madurez del país. Ya no se puede desoír el llamado de las mayorías que constituyen el "pueblo soberano". Se habla de ayudar a los más necesitados y lo único que se realizan son actos que denigran la naturaleza humana, promoviendo un mayor empobrecimiento de la clase trabajadora. La clase media, sostenedora de todas las economías del mundo, en nuestro país lleva décadas perdiendo calidad de vida que se ve reflejado en todos sus estratos. Nos estamos convirtiendo en una sociedad que está olvidando las principales reglas de la moralidad, la solidaridad y la igualdad. Llegó el momento de no compararnos con nadie ni traer a nuestro suelo los deshechos del mundo. Debemos formar nuestro propio renacer y mimetizarnos con los países a los cuales alguna vez pertenecimos. Basta de experimentos como si fuéramos cobayos de laboratorio. Tenemos nuestra propia idiosincrasia que fuimos forjando desde nuestra independencia. Retome-mos el camino de la verdad y de la solidaridad dentro de las leyes que regulan nuestra sociedad volvamos a la alegría de sabernos capaces de terminar con todas las dificultades y rencores que nos separan. Todos tenemos en mayor o menor grado esa responsabilidad. Quienes deben dar el primer paso, son posiblemente los más reacios a hacerlo, pero es un sacrificio que se debe hacer si queremos que nuestros hijos y descendencia tengan un futuro promisorio. Los milagros solo existen en el corazón de los humanos, y para hacerlos reales es necesario ponerse a trabajar en paz para lograr lo que realmente quiere la mayoría. Este es el desafío. Como dice el juramento de funcionarios: "Si así no lo hicieres que Dios y la Patria os lo demande".-