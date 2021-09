» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Barbijo:

Limpieza y cuidados del tapabocas









Cuándo y cómo lavar tu tapabocas Cada vez que el tapabocas se ensucie, se humedezca, o, como mínimo, diariamente. Podés lavarlo a mano o en el lavarropas junto con el resto de las prendas. El jabón común o detergente para ropa son adecuados. Podés secarlo en secadora tibia o caliente, o al sol. Cuándo reemplazar tu tapabocas Al lavarlo con frecuencia es probable que tu tapabocas se desgaste. Si notás que está rasgado, roto o estirado (y ya no te ajusta adecuadamente) es momento de desecharlo. Cómo guardar tu tapabocas Si está húmedo o sucio guárdalo en una bolsa de plástico cerrada hasta que puedas lavarlo. Es mejor hacerlo cuanto antes para evitar la proliferación de moho. Si te lo quitaste temporalmente para volver a usarlo más tarde podés guardarlo en una bolsa de papel seca. Si te lo quitaste para comer o beber, podés guardarlo en el bolsillo, la cartera o en una bolsa de papel. En ambos casos, al volver a colocártelo, asegúrate de mantener siempre el mismo lado hacia afuera. Recordá: Manipulá el tapabocas por las tiras. Siempre higienizá tus manos cada vez que toques un tapabocas usado. ¿Sabías que...? Cuando el tapabocas está húmedo, no sólo dificulta tu respiración sino que se vuelve menos eficaz Usar tapabocas casero como única medida de protección NO alcanza. Debe combinarse con higiene de manos frecuente, distanciamiento físico de 2 metros y ventilación de ambientes.



Fuente: https://www.swissmedical.com.ar/