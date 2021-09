» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

31 de Agosto de 2021









ABELLA, SIN VUELTAS El domingo, en Olavarría, se corrió la sexta final de la temporada del Top Race. El intendente Sebastián Abella largó desde el octavo puesto, pero en la segunda curva protagonizó un toque con Adrián Chiriano, se despistó y debió abandonar sin poder completar ninguna vuelta (posteriormente, el jefe comunal fue apercibido por esa maniobra). El ganador fue Ian Reutemann (Toyota Corolla) y el podio lo completaron Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo) y Baltazar Leguizamón (Mercedes). El campeonato es liderado por Diego Azar, con 158 puntos; y en la pelea están también Ciarrocchi (149) y Reutemann (134).



DOS MEDALLAS MÁS Argentina sumó dos preseas más a su cuenta en los Juegos Paralímpicos que se están desarrollando en Tokio: la atleta Yanina Martínez fue bronce en los 200 metros T36, mientras el nadador Franco Carlomagno obtuvo la medalla de plata en los 100 metros espalda S7. Por su parte, el velocista zarateño Hernán Barreto estableció su mejor marca personal en los 100 metros T35 (12s59), aunque debió conformarse con el sexto puesto en la final (en Rio 2016 había sido tercero). ARRANQUE PERFECTO En el inicio del US Open, Diego Schwartzman avanzó a la segunda ronda con triunfo en sets corridos (7-5, 6-3 y 6-3) sobre el lituano Ricardas Berankis. Su próximo rival será el sudafricano Kevin Anderson. El que también arrancó ganando en sets corridos fue Facundo Bagnis, que superó 6-3, 6-3 y 6-3 al japonés Taro Daniel y ahora se medirá con el santiagueño Marco Trungelliti, que sorprendió ayer al español Alejandro Davidovich Fokina (6-4 en el quinto set), garantizando así un argentino en tercera ronda. En tanto, hoy debutarán Federico Delbonis (vs Denis Shapovalov), Federico Coria (vs Gael Monfils) y Nadia Podoroska (vs Greet Minnen). OTRO TÍTULO CHALLENGER Camilo Ugo Carabelli le dio otro título a Argentina en el circuito Challenger al coronarse en el torneo de Varsovia (superó 6-4 y 6-2 a Nino Serdarusic en la final). Fue el primer triunfo en este nivel para el bonaerense de 22 años (que ascendió al puesto 249 del ranking mundial) y el 11º para el país en este 2021. Otro argentino que festejó el domingo fue Franco Agamenone (conquistó el torneo de Praga), aunque el nacido en Río Cuarto representa a Italia en el circuito. F1: SOLO DOS VUELTAS Una insólita situación vivió la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Bélgica: intensas lluvias provocaron que no se pudiera correr en el circuito de Spa Francorchamps y la carrera fue finalizada luego de dos vueltas con el auto de seguridad, con las mismas posiciones con las que había terminado la clasificación. Por ello, solo se repartieron el 50% de los puntos y en la cima del campeonato se mantiene el británico Lewis Hamilton, con 203 puntos; escoltado por el neerlandés Max Verstappen, con 200. A CUARTOS DE FINAL Argentina superó ayer 3-0 a Thailandia y se clasificó a los Cuartos de Final del Mundial de Vóley Sub 19 que se está disputando en Irán. En el equipo nacional sigue destacándose Giuliano Turcitu (ayer anotó 8 puntos), jugador formado en el Club Ciudad de Campana. El próximo rival del combinado nacional será el local Irán, este martes 11.30, por un lugar en las semifinales. CHICOS SUBCAMPEONES Argentina se consagró subcampeón en el FIBA Américas U16 al perder 90-75 la final frente a Estados Unidos (invicto en esta competencia). En la Selección Nacional se destacaron dos jugadores formados en la Asociación Zárate-Campana (ABZC): Lucas Giovanetti (Sportivo Escobar) y Juan Manuel Bocca (Honor y Patria de Capilla del Señor).