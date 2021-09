El arquero de Villa Dálmine le dio valor al punto conseguido ante All Boys, ya pensando en San Telmo. Mientras tanto, en el regreso a los entrenamientos, el Violeta le ganó ayer 3-2 un amistoso a Tigre. El empate que Villa Dálmine obtuvo el sábado en Floresta ante All Boys dejó gusto a poco, sobre todo por la pobre actuación colectiva. Sin embargo, el arquero Emanuel Bilbao dejó una consideración diferente: "Es un punto importante", aseguró en diálogo con FM Radio City. El capitán Violeta resaltó la posibilidad de "sumar" y remarcó que la igualdad es parte de la positiva segunda rueda que viene haciendo el equipo en la segunda rueda: "Tenemos dos victorias, tres empates y solo una derrota en seis presentaciones, cuatro de ellas como visitante", marcó. En esa línea agregó: "Hay que seguir con confianza, porque el equipo está bien, está firme. Tenemos que seguir convencidos de que estamos en el buen camino, porque en esta segunda rueda mostramos un cambio muy grande". Finalmente, el arquero menos vencido de la Zona B de la Primera Nacional se refirió a lo que se viene el sábado frente a San Telmo: "Tenemos que hacernos fuertes como local, tal como lo venimos haciendo en esta segunda rueda. Eso le dará valor a los puntos que sumemos como visitantes", explicó Bilbao, a pesar que Villa Dálmine llegó a doce presentaciones sin triunfos fuera de Campana. VUELTA CON GOLES El plantel que dirige Marcelo Franchini retomó ayer los entrenamientos y aquellos jugadores que no fueron titulares ante All Boys realizaron una práctica de fútbol frente a Tigre. Y el saldo fue positivo, sobre todo porque el Violeta logró marcar tres tantos (doblete de Germán Díaz y un gol de Lucas Cajes) y quedarse con la victoria por 3-2. La formación campanense en el Mapuche Country Club de Pilar fue la siguiente: Lucas Bruera, Facundo Lando, Agustín Stancato, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Franco Costantino, Gino Olguin, Germán Díaz; Leandro Larrea, Alejandro Gagliardi y Lucas Cajes. Luego ingresaron los juveniles Carlos Freixa, Jeremías Kruger, Valentín Albano, Alexis Vega, Gastón Martiré, Lucas Muñoz y Agustín Ayala.

EL ARQUERO VIOLETA TIENE LA VALLA MENOS VENCIDA DE LA ZONA B. ZONA B: SE APRETÓ LA CIMA En el cierre de la 23ª fecha de la Zona B, Deportivo Morón le ganó 2-0 como local a Barracas Central y apretó la cima de las posiciones: el Guapo todavía lidera con 39 puntos; Güemes suma 37; el Gallito llegó a 36; y Brown (A) tiene 35. También el domingo, Guillermo Brown igualó 1-1 con Santamarina y comparte el último puesto con Villa Dálmien, mientras Ferro venció 3-1 en Caballito a Instituto. Por la Zona A, San Martín (T) derrotó 3-1 a Nueva Chicago; Belgrano superó 3-0 a Chacarita; y Estudiantes (RC) empató 1-1 con Estudiantes (BA). Hoy se cierra la fecha con Deportivo Riestra vs Atlanta.