En su primera presentación como local del campeonato, las Portuarias igualaron 1-1 gracias a un golazo de Sabrina Ogrine en el arranque del complemento. En la próxima fecha quedarán libres. Por la segunda fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo igualó 1-1 como local frente a Sarmiento de Junín. El encuentro, disputado el último domingo, fue el primer partido oficial que las Portuarias jugaron como locales en lo que va del año. Y fue su segunda presentación en el actual certamen, después de la victoria 2-1 como visitante del debut ante Deportivo Morón. Por ello, y porque enfrentaba a un rival que había mostrado poderío en el pasado Torneo de Transición (las Auriazules habían caído 6-0 en su visita a Junín), el punto terminó siendo positivo para las dirigidas por Néstor Daniel Gómez. Además, las Auriazules se supieron reponer de un primer tiempo en el que quedaron en desventaja cuando Lourdes Castro aprovechó un mal achique de la defensa local y se escapó mano a mano con Jacqueline Schmidt para abrir el marcador con un remate bajo y cruzado. Sin embargo, a los 8 minutos del complemento y luego de una muy buena combinación de pases cortos (y de primera) por el centro del campo, Sabrina Ogrine sacó desde afuera del área un gran remate que se coló por encima de la arquera Linda Ledesma para convertirse en el 1-1. Poco después, "la Cuiti" (que ya había marcado ante Morón) aprovechó una pérdida del Verde en zona defensiva y ensayó un disparo similar, pero el balón salió alto en una buena chance para revertir el marcador. También María Ramón tuvo una oportunidad para dar vuelta el juego. Sin embargo, dentro de un trámite trabado y, por momentos, muy cortado, el empate terminó siendo un resultado justo (Sarmiento tuvo también algunas aproximaciones de riesgo). En esta segunda fecha, Puerto Nuevo formó con Jacqueline Schmidt; Marina González, Ayelén Torrez, Cintia Flamenco, Soledad Medina; Gisela Salvo; Salomé Ramón, Marisa González, Sabrina Ogrine, Maia Valles; y Emilse Correa. En el segundo tiempo ingresaron Brisa Rodríguez (por Marisa González), Tamara Morelli (por S. Ramón), María Ramón (por Valles), Noemí Gómez (por Correa) y Josselyn Suárez (por Ogrine). En tanto, en el banco de suplentes quedaron Valentina Cejas y Zoe Torres. Por su parte, el equipo visitante, dirigido por Sergio Barbagelata, alistó a Linda Ledesma; Eliana Ceballos, Noelia Varela, Soraya Ferreyra, Estefanía Aliano; Lucía Mansilla, Antonella Tamburrini, Florencia Gamarra, Sabrina Rincón; Melina Garialdi y Lourdes Castro. Luego ingresaron Alma Verdún, Luisina Garrido, Sofía Berenguel y Eliana Ceballos. La segunda fecha de la Zona A se completó con los siguientes partidos: Argentino de Quilmes 1-2 San Miguel, Estudiantes (BA) 12-0 Deportivo Morón, Liniers 1-13 Ferro Carril Oeste y Atlas 2-2 Almirante Brown. Con estos resultados, las posiciones de la Zona A son las siguientes: 1) Estudiantes (BA) y Ferro Carril Oeste, 6 puntos; 3) Puerto Nuevo y Almirante Brown, 4 puntos; 5) Camioneros y San Miguel, 3 puntos; 7) Sarmiento (J) y Atlas, 1 punto; 9) Deportivo Morón, Liniers y Argentino de Quilmes, sin puntos. En tanto, por la Zona B jugaron: Lima FC 1-2 Deportivo Armenio, Luján 2-0 Deportivo Merlo, Banfield 5-0 All Boys y Atlanta 2-2 Defensa y Justicia. Fue suspendido Argentino de Rosario vs Argentinos Juniors, En este grupo, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Luján y Banfield, 6 puntos; 3) Defensa y Justicia, 4 puntos; 4) Deportivo Armenio, Argentino de Rosario y Argentinos Juniors, 3 puntos; 7) Atlanta, 1 punto; 8) Lima FC, Deportivo Merlo, All Boys y Vélez Sarsfield, sin puntos. Por la tercera y próxima fecha, Puerto Nuevo no verá acción dado que quedará libre, por lo que recién volverá a jugar en la cuarta jornada, cuando deba visitar a Estudiantes de Buenos Aires, uno de los equipos que arrancó con fuerza este campeonato de la Primera B Femenina.

EL JUEGO EN EL CARLOS VALLEJOS FUE MUY LUCHADO.





LA FORMACIÓN TITULAR DE LAS PORTUARIAS EN EL DUELO ANTE SARMIENTO.