Edición del miércoles, 01/sep/2021

Coronavirus:

Argentina registró 6.731 nuevos casos y 205 fallecidos









En la Ciudad de Buenos Aires no se notificaron decesos este martes. El Ministerio de Salud de la Nación señaló este martes 6.731 nuevos positivos de coronavirus y, de esa manera, Argentina llegó a 5.185.620 casos desde que comenzó la pandemia. De ese total, 199.649 se encuentran activos (1.489 más que en el reporte anterior), mientras que la cifra de contagios de ayer se dio sobre 99.561 testeos, por lo que la positividad fue del 6,8%. En tanto, la curva de contagios sigue en descenso en el país: el promedio de los últimos siete días se ubicó ayer en 5.362 (estaba en 5.560). En cuanto a la distribución de los casos, la provincia de Buenos Aires reportó ayer 1.626 (el 24% del total nacional). Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires indició 327 (5%). En el resto del país, Córdoba comunicó ayer 1.063 (16%); Corrientes, 676 (10%); Tucumán, 395 (6%); San Juan, 354 (5%); Mendoza, 326 (5%); Santa Fe, 320 (5%); Catamarca, 217 (3%); y Entre Ríos, 210 (3%). Las demás provincias no superaron los 200 casos. A su vez, el informe de la cartera sanitaria también señaló ayer que 2.672 personas que han contraído coronavirus se encuentran internadas en terapia intensiva (son 41 menos respecto al último reporte). Mientras tanto, los niveles de ocupación de esas camas críticas, independientemente del diagnóstico del paciente, se ubicaron en 44,8% en el ámbito nacional (-0,2%) y 46,9% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (+0,4%). Finalmente, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó este martes el fallecimiento de 205 personas que habían contraído coronavirus, por lo que las víctimas fatales en el país ascendieron a 111.812 desde que comenzó la pandemia. Las jurisdicciones que más decesos registraron ayer fueron: Buenos Aires (46), Tucumán (32), Santa Fe (26), Córdoba (24), Mendoza (16), Neuquén (16) y Corrientes (12). Un dato llamativo del reporte fue que Ciudad de Buenos Aires no informó ninguna muerte este martes.

LA CANTIDAD DE PACIENTES COVID EN TERAPIA INTENSIVA SIGUE DESCENDIENDO