» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 01/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Paritaria de estatales: los gremios bonaerenses aceptaron un aumento del 45% anual









El salario de los trabajadores del Estado llegaría a 41,5% en octubre y 45% a partir del 1 de noviembre. Las partes se volverán a reunir en diciembre. El Gobierno bonaerense recibió ayer a los gremios que nuclean a los trabajadores estatales en una reunión paritaria en la que puso sobre la mesa un aumento salarial del 45% a noviembre y volver a negociar en diciembre. La propuesta, similar al 45,5% que fue aceptado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), fue aceptada por los sindicatos agrupados en Ley 10.43, Cicop, ATE, UPCN y Fegeppba (Salud Pública, AERI, Obras Sanitarias y APOC, entre otros). Con la oferta, que fue presentada por la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, su par de Hacienda, Pablo López, y el subsecretario de Empleo Público, Agustín Robla, el salario de los trabajadores del Estado llegaría a 41,5% en octubre y 45% a partir del 1 de noviembre. La propuesta también incluye un aumento de los tramos de las asignaciones familiares en línea con la suba salarial ofrecida y de 45% de los montos a partir de diciembre. Vale recordar, que el acuerdo original firmado en marzo con los trabajadores de la administración pública contemplaba una suba en tres tramos de entre el 34% y el 35%, según el sector, y reabrir paritarias en noviembre. Sin embargo, el 13 de julio pasado, el gobernador Kicillof decidió adelantar 8 puntos de la última cuota para julio y reabrir la discusión en agosto, por la escalada de los precios y el deterioro progresivo de los sueldos. Durante el último encuentro paritario del sector, del 17 de agosto pasado, desde ATE reclamaron que "exista un aumento que no solo equipare a la inflación, sino que sea superior para comenzar a recuperar el poder adquisitivo del salario". A su vez, desde el sindicato que lidera Oscar de Isasi pidieron que se eleven los topes de las asignaciones familiares y los montos y que se instrumente la recategorización adeudada para los y las trabajadoras de la administración pública. "El acuerdo conceptual que tenemos con el gobernador desde enero, de que el 2021 tiene que ser el año no solo de no perder a manos de la inflación sino de ganarle a la misma, es decir empezar a recuperar el poder adquisitivo del salario perdido en los años de Vidal", manifestó De Isasi, tras el encuentro anterior. Si bien fueron retomadas varias de las solicitudes planteadas por los gremios estatales, la suba de 45% recién acompañaría el incremento de la inflación esperado para fines de 2021. Por lo que el sector vio como positivo la reapertura de la paritaria establecida para diciembre.