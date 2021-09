» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 01/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Leo Ramos lleva sus propuestas a bordo de los colectivos















Leo Ramos, precandidato a concejal del Frente de Todos. En una peculiar iniciativa, el precandidato a concejal del Frente de Todos comenta a los pasajeros del transporte público sus ideas para la ciudad. "Venimos hablando con los vecinos en los colectivo, en las plazas, y en los diferentes barrios, escuchándolos y consensuando soluciones con ellos, sabemos que tenemos que resolver el problema del transporte público ya que resulta casi imposible ir de un barrio a otro y desde hace años nos vemos sometidos a monopolios económicos como el transporte y las salas velatorias, cuestiones que se pueden resolver con voluntad política desde el Concejo Deliberante y con una vocación de servicio al vecino de Campana", definió Leo Ramos, precandidato a concejal del Frente de Todos. El referente peronista está llevando sus propuestas a bordo del transporte público urbano, subiéndose a las unidades para comentarles a los pasajeros sus ideas para la ciudad. "En nuestra ciudad los jóvenes no tienen oportunidades, desde la Municipalidad se puede hacer una escuela de oficio de calidad, libre y gratuita, como así también fomentar la radicación industrial, implementar el empleo joven dentro del Municipio y convidar a las empresas locales a que también cuenten con un plan de empleo joven", sostuvo el precandidato. Y añadió: "Sabemos que es una problemática importante ya que muchos de ellos salen del colegio secundario y no logran conseguir su primer trabajo. También notamos una ausencia del Municipio desinteresándose de la problemática de la salud mental y las adicciones, es una cuestión urgente y debemos resolverlo". "Vemos que los candidatos están más preocupados por poner carteles antes que poner propuestas y se nota mucho que atrás de los carteles no hay nada, por eso queremos agradecer a los candidatos que han leído nuestras propuestas y hoy proponen polideportivos y hospitales veterinarios, en algunos casos obras faraónicas de las cuales no pueden argumentar con que presupuesto lo van a hacer. Por eso les decimos que no es necesario votar a estar copias cuando pueden votar por los proyectos originales desarrollados por nuestros equipos técnicos", manifestó Ramos. Para Ramos "hay gente preparada para conformar un gobierno municipal sin necesidad de importar equipos de otras ciudades como lo vemos hoy". "Somos de acá y queremos cuidar nuestra ciudad, podemos tener una ciudad que nos brinde mejor calidad de vida, sabemos hacerlo por eso les pedimos que nos acompañen este 12 de septiembre", concluyó.