Exaltación se suma a la prohibición de exhibir publicidad de franquicias inmobiliarias









Al igual que Campana y Zárate, Exaltación de la Cruz promulgó su ordenanza en línea con el dictamen de la Inspección General de Justicia. "Se está trabajando en la reglamentación", señaló el martillero de Los Cardales, Santiago Berisso. Al igual que los municipios de Campana y Zárate, a fines de julio Exaltación de la Cruz promulgó su ordenanza en línea con el dictamen de la Inspección General de Justicia (IGJ), que prohíbe la exhibición de publicidad de franquicias inmobiliarias, como por ejemplo RE/MAX. En ese sentido, el Martillero y Corredor Público Santiago Berisso, quien opera una inmobiliaria en Los Cardales, señaló: "Se está trabajando en la reglamentación de la ordenanza y en los procesos para cumplimentarla de manera sostenible en el tiempo". Según recordó Berisso, además de respetar lo dispuesto por la IGJ, las ordenanzas aprobadas en los diferentes municipios que conforman el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos replican lo que viene sucediendo en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, y en línea con el slogan "Las profesiones no se franquician". "Todavía - comentó Carlos Terragno, presidente del Colegio Zárate Campana- falta que el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se expida sobre el tema, pero confiamos en que pronto también promulgarán su ordenanza, de manera tal que tengamos a las cuatro jurisdicciones que conforman nuestro colegio bajo el mismo criterio: las profesiones (tales como Martilleros, Corredores, Farmacéuticos, Médicos, Escribanos, Bioquímicos, entre otras) no se franquician y son indelegables".

