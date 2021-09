» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 01/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Tomar antibióticos sin receta médica pone en riesgo la salud de todos









¿Qué son los antibióticos? Los antibióticos son medicamentos que sirven para curar infecciones producidas por bacterias y en algunas ocasiones para prevenirlas. Existe una amplia variedad de antibióticos, y cada uno sirve específicamente para determinado tipo de bacterias. Por lo tanto, siempre debe ser un médico u odontólogo quien te indique cuándo y cuál tomar en cada caso. ¿Qué es la resistencia a los antibióticos? Cuando una persona toma un antibiótico sin indicación médica, puede provocar cambios en las bacterias que las vuelven resistentes a los medicamentos. La resistencia a los antibióticos trae como consecuencia que los medicamentos utilizados para curar las infecciones, aún las más comunes, dejen de ser eficaces. Es un grave problema de salud pública en todo el mundo y no solo en Argentina. Las infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos son más difíciles de tratar y curar, y pueden afectar a cualquier persona. El mal uso y el abuso de antibióticos hacen que las bacterias cambien y "aprendan" a disminuir el efecto de esos medicamentos, y que éstos ya no sean eficaces para tratar infecciones. Por eso es importante que los utilices solamente bajo prescripción médica. ¿Cómo podés usar responsablemente los antibióticos? - Utilizá antibióticos únicamente si te los receta un médico o un odontólogo. - Tomá el antibiótico siguiendo sus indicaciones en cuanto a: duración del tratamiento, dosis y horarios de toma. - No uses antibióticos que te hayan sobrado ni los compartas con otra persona. ¿Cómo podés prevenir infecciones y evitar el mal uso de antibióticos? Siempre tené en cuenta estos consejos sencillos para no enfermarte. - Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón. - Evitá el contacto con personas enfermas en los períodos de contagio. - Usá preservativo en todas tus relaciones sexuales. - Tené al día las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación. - Sostené la lactancia materna



