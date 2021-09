» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 01/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

1 de Septiembre de 2021









CUATRO POR TERCERA En la continuidad del US Open, cuatro tenistas argentinos buscarán hoy la tercera ronda del Grand Slam que se desarrolla en Nueva York: Diego Schwartzman se medirá ante el sudafricano Kevin Anderson; Guido Pella (que en el debut superó al serbio Filip Krajinovic) enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe; y en duelo de compatriotas, Facundo Bagnis chocará con Marco Trungelliti. En cambio, ayer quedaron eliminados Federico Coria y Federico Delbonis, quienes cayeron en sets corridos ante Gael Monfils y Denis Shapovalov, respectivamente.



EQUIPO CONFIRMADO El capitán argentino de Copa Davis, Gastón Gaudio, definió el equipo que enfrentará a Bielorrusia el 18 y 19 de septiembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club: estará integrado por los singlistas Diego Schwartzman, Guido Pella y Federico Coria y los doblistas Horacio Zeballos y Máximo González. Argentina buscar volver al Grupo Mundial después del descenso sufrido AHORA, EL SUDAMERICANO Después del bronce obtenido en los Juegos Olímpicos de Tokio, el Seleccionado Argentino de Vóley disputará desde este miércoles el Campeonato Sudamericano que otorga dos plazas para el Mundial de Rusia 2022. En Brasilia, el combinado nacional dirigido por Marcelo Méndez debutará frente a Colombia desde las 16.30 horas. Luego se medirá con Perú (el viernes), Chile (sábado) y Brasil (domingo). Los elegidos por el entrenador son los armadores Matías Sánchez y Matías Giraudo, los opuestos Bruno Lima, Manuel Balagué y Luciano Palonsky, los centrales Martín Ramos (capitán), Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego, los puntas Ezequiel Palacios, Nicolás Méndez, Jan Martínez y Nicolás Lazo y el líbero Santiago Danani. IRÁN FRENÓ EL SUEÑO Por los Cuartos de Final del Mundial Sub 19 de Vóley, Argentina perdió ayer 3-1 frente al local Irán y se despidió del sueño del pelear por una medalla. El combinado nacional, que tuvo nuevamente como goleador a Giuliano Turcitu (jugador formado en el Club Ciudad de Campana), cayó 25-21, 24-26, 25-19 y 25-11 y ahora jugará frente a Alemania en la reclasificación por el quinto puesto. ELIMINATORIAS SORTEADAS La Selección de Básquet ya conoce el calendario de la primera fase de las Eliminatorias para el Mundial 2023: Argentina compartirá e Grupo A con Paraguay (ante el que debutará a fines de noviembre), Panamá y Venezuela. En caso de superar esta ronda (avanzan los tres primeros) se cruzará con los clasificados del Grupo C que integran Canadá, República Dominicana, Islas Vírgenes y Bahamas. En el Grupo B estarán Brasil, Uruguay, Colombia y Chile, mientras en el D jugarán Estados Unidos, Puerto Rico, México y Cuba.