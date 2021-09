El Violeta volverá a ser local el sábado desde las 15.00. Y al viernes siguiente visitará a Defensores de Belgrano. El próximo compromiso de Villa Dálmine en el campeonato de la Primera Nacional será como local frente a San Telmo, en un encuentro correspondiente a la 24ª fecha de la Zona B que lo tiene en el fondo de las posiciones. El partido se disputará desde las 15.00 horas y será el regreso del Violeta a Mitre y Puccini después de dos salidas consecutivas (0-1 ante San Martín de San Juan y 0-0 con All Boys). Y ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la designación de Ramiro López como árbitro del duelo ante el Candombero. Se trata de uno de los referees que más ha dirigido al equipo de nuestra ciudad, que acumula 9 victorias, 9 empates y 4 derrotas en 22 presentaciones con su participación como juez principal. El cuarteto arbitral se completa con los asistentes Mariano Altavista y Javier Mihura y con "el cuarto" Joaquín Gil. A su vez, ayer también se adelantó la programación de la 25ª fecha, que se disputará casi en su totalidad en los días previos a las Elecciones Primarias del próximo domingo 12 de septiembre. Así, Villa Dálmine estará visitando a Defensores de Belgrano el viernes 10 a partir de las 15.00 horas. Pero lo dicho: antes será el turno de San Telmo. Y los dirigidos por Marcelo Franchini tendrán la premisa de retomar la senda de la victoria y estirar su racha positiva en Campana, donde ganaron sus dos últimos compromisos (1-0 a Atlético de Rafaela y 1-0 a Brown de Adrogué). Para ello, el entrenador podrá volver a contar con el mediocampista Germán Díaz, ausente en Floresta por haber acumulado cinco tarjetas amarillas. Así, todo indica que el DT dejará atrás el sistema 4-2-3-1 que utilizó ante All Boys (con Santiago Moyano como "doble 5" en reemplazo del suspendido Díaz) y que volverá al 4-1-4-1 que venía desarrollando en esta segunda rueda. DERROTA DE ATLANTA En el cierre de la 23ª fecha de la Primera Nacional, Deportivo Riestra superó ayer 3-1 como local a Atlanta, que no pudo sostener la recuperación que había esbozado en la fecha anterior al vencer a Belgrano de Córdoba (cortando entonces una racha de once juegos sin triunfos). Las principales posiciones de la Zona B tienen como líder a Almirante Brown (que quedó libre) con 42 puntos. Después se ubican Tigre y San Martín (T) con 40; Quilmes con 36; Belgrano y Gimnasia (M) con 35.

