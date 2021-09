En la última fecha de la Zona A le ganó 2-1 a Camioneros y culminó en la tercera posición por detrás de Tigre y Temperley. El pasado sábado, las tres categorías juveniles mayores de Villa Dálmine disputaron la novena y última fecha de la Zona A del Torneo de Divisiones Juveniles de la Primera Nacional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Fue ante Camioneros, como local, en una jornada en la que se destacó un nuevo triunfo de la Cuarta, que llegó a esta última fecha con chances de coronarse campeona. Con goles de Santiago Antivero y Valentino Guidi, los chicos Violetas se impusieron 2-1 en el predio Héctor Fillopski y cumplieron con su parte, aunque no les alcanzó dados los triunfos de Tigre (2-1 a All Boys) y Temperley (2-1 a Almirante Brown). Así, las posiciones de la Zona A en Cuarta División finalizaron con el Matador como campeón con 19 puntos; con Temperley como escolta con 18; y con Villa Dálmine en tercer lugar con 17. Además, el sábado también jugaron como locales la Quinta División (perdió 4-0) y la Sexta División (cayó 1-0). En tanto, la Séptima, Octava y Novena División se presentarán este miércoles por la mañana como visitantes, en el predio que el Club Camioneros posee en Esteban Echeverría. Mientras tanto, AFA ya realizó el sorteo del próximo campeonato de Divisiones Juveniles de la Primera Nacional, que tendrá a Villa Dálmine integrando la Zona B junto a All Boys, Almirante Brown, Barracas Central, Chacarita, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Buenos Aires, San Telmo. Tristán Suárez y Temperley.

LA CUARTA DIVISIÓN DE VILLA DÁLMINE CERRÓ EL TORNEO CON CINCO VICTORIAS, DOS EMPATES Y DOS DERROTAS.