Edición del miércoles, 01/sep/2021

1 de Septiembre de 2021









TODOS EN CARACAS Ayer arribaron Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes a Caracas y, de esa manera, Lionel Scaloni ya tiene a todos sus convocados a disposición para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas que comenzará mañana jueves, jornada en la que Argentina estará enfrentando a Venezuela como visitante a partir de las 21.00 horas. Para este primer compromiso, el DT no podrá contar con Cristian Romero y Leandro Paredes, suspendidos por acumulación de amarillas. Por ello, Germán Pezzella y Guido Rodríguez asoman como titulares para este encuentro ante la Vinotinto.



ELIMINATORIAS UEFA Hoy comenzará la cuarta fecha de la Eliminatorias europeas para el Mundial de Qatar 2022. Se disputarán 13 partidos, entre los que se destacan: Portugal vs Irlanda, Francia vs Bosnia, Dinamarca vs Escocia, Noruega vs Países Bajos y Rusia vs Croacia. GRIEZMANN, AL ALETI El francés Antoine Griezmann regresa a Atlético de Madrid, que confirmó a través de sus redes sociales que alcanzó un acuerdo con Barcelona para una cesión a préstamo con una opción de compra de 40 millones de euros (el club catalán había desembolsado 120 millones para pagar su cláusula de rescisión al Colchonero). La operación se conoció luego que Saúl Ñíguez pasara del Aleti al Chelsea a préstamo por 5 millones de euros. El galo deja el Barsa luego de 35 goles en 99 partidos con la camiseta Blaugrana. Y retorna a la tutela de Diego "Cholo" Simeone, con quien convirtió 133 tantos en 257 encuentros. LOS ROMERO Y DESPUÉS Después que los hermanos Ángel y Oscar Romero acordaran la rescisión de sus contratos con San Lorenzo (que deberá abonarles más de un millón de dólares en sueldos atrasados), el manager del club, Mauro Cetto, señaló: "En el fútbol nos conocemos todos. Sabemos quién es cada uno. San Lorenzo viene viviendo, hace un tiempo, situaciones problemáticas. Era hora de darle un corte. La convivencia nos tiene que llevar a resultados mejores. Estamos con esa idea". TORNEO FEDERAL A Este miércoles concluye la 20ª fecha del torneo con dos encuentros: Defensores de Pronunciamiento vs Crucero del Norte y Sportivo Belgrano de San Francisco vs Central Norte de Salta. En la Zona A manda Deportivo Madryn (igualó 1-1 con Sansina), que suma 41 puntos, cinco más que Olimpo de Bahía Blanca (empató 2-2 con Desamparados de San Juan). En tanto, en la Zona B el liderazgo es compartido entre Gimnasia de Salta y Racing de Córdoba, que igualaron 0-0 y suman 39 puntos, diez más que el tercero, Chaco For Ever (29).