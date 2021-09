» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 02/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Hoy sesiona el Honorable Concejo Deliberante









Será tratado un expediente que rezonifica un kilómetro de la Ruta 4 habilitándola como zona comercial. Vecinos convocan a un "abrazo simbólico solidario" oponiéndose a la medida. Ayer circulaba por las redes sociales un "volante" electrónico firmado por "Vecinos Ruta 4 y Ruta 6 unidos" convocando a un "abrazo simbólico solidario" que tendrá lugar hoy a las 19 en el Palacio Municipal, donde tendrá lugar la primera sesión ordinaria correspondiente a septiembre durante la cual, con Despacho de Comisión, será tratado el expediente 20380 correspondiente al "Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo creando el Área Complementaria - Subárea Desarrollo de Emprendimientos Comerciales - cambio de zonificación que afecta al Camino de la Red Secundaria Provincial 014-02 Río Luján". Según explicaron los vecinos, se trata de una modificación en la que se habilita como zona comercial el kilómetro final de la Ruta 4 que limita con la localidad de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz. "Basta de negocios inmobiliarios que destruyen la biodiversidad y el buen vivir de los vecinos y vecinas de Campana", señala la consigna y agrega: "No a la rezonificación de la Ruta 4, no a la modificación de la Ficha Urbanística". Si bien no trascendió oficialmente las características concretas de la modificación, fuentes del concejo deliberante adelantaron a La Auténtica Defensa que se trata de una normativa que "viene a ordenar situaciones de hecho, porque ya hay varios negocios instalados en el sector. Por otra parte, varios emprendimientos comerciales se han instalado del otro lado de la ruta por la falta de zonificación, y por esa razón tributan en Exaltación de la Cruz". Hablando del Orden del Día propiamente dicho, la Banca Abierta Virtual y Participativa del Ciudadano será utilizada por el vecino Rubén Hernán Zapata; al tiempo que entre los Asuntos Entrados figura un Proyecto de Resolución del Bloque Justicialista Frente de Todos solicitando al OPDS informe sobre el estado del expediente y todas las gestiones realizadas relacionadas a la empresa Land Nort. En cuanto a los Despachos de Comisión que serán tratados, además de la rezonificación mencionada, se tratarán entre otros la declaración de Interés Legislativo el disco "El río es vida que pasa", dirigido por Marino Fabianesi y Hugo Correa, con participación de destacados artistas locales; y como así también al "20º Aniversario de creación de la Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios 4 de Septiembre". Finalmente, un Proyecto de Ordenanza del Ejecutivo confiriendo a los "Abuelos de Plaza España" el derecho de uso de la edificación y cancha de bochas de la Plaza España por el término de 5 años.

La sesión podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube del HCD.