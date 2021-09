» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 02/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Se informaron 11 nuevos positivos en Campana









De esa manera, agosto se cerró como el mes con menor cantidad de casos en lo que va del año, ubicándose en niveles similares a los de julio del año pasado, antes de que se disparen los contagios. Después de no haber brindado el habitual parte local el martes, la Secretaría de Salud municipal indicó ayer 11 nuevos positivos de coronavirus en Campana, que así llegó a los 16.100 casos totales desde que comenzó la pandemia. Con esta cifra, se confirmó definitivamente que agosto se convirtió en el mes con menor cantidad de contagios acumulados en lo que va del año: reunió 380 (promedio de 12,2 por día). Un 63% menos respecto al mes anterior (ver gráfico). Así, además, el promedio de los últimos siete días cayó a 5,6 casos por jornada, un valor que no se registraba desde julio del año pasado, cuando todavía no se habían disparado los contagios de la primera ola en nuestra ciudad. Al mismo tiempo, ayer no se reportaron nuevos fallecidos en Campana, que sigue presentando 305 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia y una tasa de letalidad de 1,89%. INFORME PROVINCIAL La Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires no actualizó ayer su información, por lo que seguía presentando a nuestra ciudad con 15.789 casos totales (311 menos que los indicados a nivel local) y con 305 fallecidos (misma cantidad que la señalada hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate comunicó ayer 14 nuevos positivos, 11 altas médicas y un deceso (una mujer de 89 años). De esa manera, la vecina ciudad presenta ahora 15.567 casos totales que se dividen en 644 que se encuentran activos, 14.538 que se han recuperado y 385 que han fallecido. Mientras tanto, Exaltación de la Cruz reportó 2 nuevos positivos y 2 altas médicas. Así, acumula ahora 4.104 casos totales que se dividen en 96 que se encuentran activos, 3.927 que se han recuperado y 81 que han fallecido.



EN AGOSTO SE REPORTARON 63% MENOS DE CASOS QUE EN JULIO (ACLARACIÓN: LOS VALORES DEL GRÁFICO NO INCLUYEN LOS 773 POSITIVOS QUE SE AGREGARON POR “ACTUALIZACIÓN DE DATOS" EL PASADO 18 DE MAYO).





