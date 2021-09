Twitter bloqueará automáticamente a acosadores para frenar abuso

La red social presentó un nuevo producto llamado "Safety Mode" que inmediatamente bloquea a los usuarios que sean agresivos o que ofendan a otras personas. Twitter presentó un nuevo producto llamado "Safety Mode" que bloqueará automáticamente a los usuarios que sean agresivos o que ofendan a otras personas en un esfuerzo por ayudar a reducir el acoso. La empresa de redes sociales dijo que utilizará tecnología automatizada para observar el contenido de los tuits y "la relación entre el autor y el que contesta el tuit" para determinar si se justifica un bloqueo. Twitter presentó previamente la función en el Día del Analista en febrero. Si la empresa detecta que un usuario está "utilizando un lenguaje potencialmente dañino, como insultos o comentarios odiosos, o enviando respuestas o menciones repetitivas y no solicitadas", automáticamente bloqueará al usuario infractor en nombre de la persona objetivo, dijo Twitter el miércoles en una entrada en su blog. Los bloqueos automáticos durarán siete días. El objetivo es detener "interacciones abrumadoras y no deseadas que pueden interrumpir" la experiencia de un usuario, dijo la compañía en la publicación. Twitter ha luchado durante años para gestionar el abuso en su plataforma y los últimos años ha trabajado para facilitar que las personas denuncien publicaciones ofensivas. El director ejecutivo, Jack Dorsey, también se ha referido a la necesidad de limitar la carga para los usuarios que son acosados dejando que otras personas denuncien en su nombre o automatizando el proceso. El Safety Mode se está probando por ahora, y Twitter dijo que su tecnología puede determinar qué usuarios interactúan regularmente para garantizar que no se bloquee a alguien por error. Cualquier persona que use el modo de seguridad puede revisar qué cuentas se han bloqueado automáticamente por ellos y editar esa lista.



Fuente: https://www.perfil.com/