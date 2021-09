» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 02/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Estudio de OPS:

Argentina participará en evaluación multicéntrica regional de efectividad de la vacunación contra Covid-19









Como parte de la estrategia nacional de desarrollar estudios con el fin de aportar mayor evidencia científica propia para la toma de decisiones en la gestión de la pandemia, Argentina suma su experiencia en investigación al formar parte, junto con Brasil, Chile y Colombia, del Estudio de efectividad de la vacunación contra la COVID-19: Evaluación multicéntrica regional, que impulsa la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). En el estudio local participará el Ministerio de Salud de la Nación, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán", el Hospital Nacional Posadas y la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR). "El objetivo del Ministerio de Salud de la Nación es sumar más información, evidencia local que tenga impacto en la toma de decisiones, no sólo para nuestro país sino también para la región", afirmó la titular de la cartera sanitaria nacional, Carla Vizzotti en la reunión de lanzamiento, donde estuvieron los representantes de las distintas partes intervinientes. La ministra añadió que "es una prioridad trabajar en ese sentido, por eso también estamos haciendo un estudio de intercambiabilidad, enviamos a publicar el estudio de efectividad general de las vacunas de AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V, y el de exceso de mortalidad". Vizzotti agradeció el apoyo y el acompañamiento de OPS para llevar adelante investigaciones y dio la bienvenida a la representante de la OPS/OMS en Argentina, Eva Jané Llopis. Luego recordó el papel relevante que "supo tener el país en la generación de evidencia que ha ayudado a otros Estados a tomar decisiones, como por ejemplo, el impacto de una dosis única de la vacuna contra la hepatitis A que se presentó en 2012 ante la Organización Panamericana de la Salud". Por su parte, Jané Llopis se mostró interesada en los estudios de intercambiabilidad de vacunas que realiza Argentina y los definió como "esenciales no sólo para la región sino para el mundo". La representante de la OPS/OMS destacó el rol del país de los estudios a nivel regional y se puso a disposición para darles difusión y trabajar en conjunto. Mientras que el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, expresó que "la función del sistema universitario argentino es la producción de conocimiento para transformar la realidad y mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo". Perczyk indicó que en la región noroeste del conurbano bonaerense hay una alianza, un trabajo fuerte entre el sistema universitario y el Hospital Posadas que llevó a que docentes y estudiantes "tengan protagonismo en el peor momento de la pandemia" y agregó que "el Ministerio de Salud de la nación pone a las universidades en un lugar relevante y estamos acá para acompañar". El objetivo general del estudio es estimar la efectividad de las vacunas contra la COVID-19 para prevenir hospitalizaciones y muertes en personas mayores de 18 años en Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Luego, a partir de la invitación de la OPS, cada país presenta una propuesta particular de investigaciones específicas. En este sentido, el equipo argentino está diseñando tres subestudios. El primero es un estudio de casos y controles para estimar la efectividad de la vacunación contra COVID-19 para prevenir hospitalización y mortalidad en mayores de 18 años de manera global, según variante del virus SARS-CoV-2, el tipo de vacuna y comorbilidades seleccionadas a partir de los datos y muestras del Hospital Posadas. En el segundo diseño, con bases poblacionales, se estudiará la efectividad de la vacunación para prevenir mortalidad por tipo de vacuna, grupo de edad y el tiempo de aplicación. Finalmente, el tercer diseño es un estudio de cohorte para medir el riesgo de padecer COVID-19 y la efectividad de las vacunas en determinados grupos como personas dializadas, personas con discapacidad, viviendo con VIH, con tuberculosis y trabajadores docentes y no docentes. Este diseño también incluye la evaluación de la efectividad de las vacunas contra COVID-19 para prevenir infección y mortalidad en gestantes y personas pertenecientes a ciertos grupos de riesgo. En la reunión de lanzamiento del estudio además estuvieron presentes, el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina; la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado; el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli; la directora nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, Analía Rearte; el director del Hospital Posadas, Alberto Maceira; el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Walter Wallach. Por parte de OPS también participaron la consultora nacional de Inmunizaciones en Argentina Mirta Magariños y de Epidemiología y Enfermedades Transmisibles, Tamara Mancero.