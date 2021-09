» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 02/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Publicaron el primer diccionario en línea Wichí-Castellano









(Por InfoGEI) - DIWICA es el nombre del primer diccionario libre virtual wichí-castellano que reconoce los complejos dialectales pilcomayeño y bermejeño. El producto es el resultado de tres años de trabajo entre investigadores del CONICET, la Universidad Nacional de Formosa y 47 hablantes nativos de las tres provincias argentinas en las que se habla actualmente el wichí: Formosa, Salta y Chaco. Verónica Nercesian, investigadora del CONICET en el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas "Doctor Amado Alonso" (IFLH, UBA), destacó que "un diccionario es importante para el desarrollo de lo social en varios sentidos: en primer lugar, constituye una herramienta para la comunicación entre comunidades de hablantes de lenguas diferentes". "El DIWICA es útil para toda la sociedad, no sólo para los pueblos indígenas. Muchos maestros y médicos, o empleados de instituciones públicas que no son hablantes nativos de wichí podrían sentir limitaciones por no conocer esta lengua cuando su trabajo lo requiere", ejemplificó la especialista. La científica resaltó que "en segundo lugar este diccionario sirve para la alfabetización bilingüe, no solo porque ofrece la traducción de las palabras de una lengua a la otra, sino también porque sirve de consulta para saber su ortografía". "En tercer lugar, un diccionario tiene un valor documental de la lengua, ya que según la investigadora es un registro de las palabras que se usan en la sociedad en una zona y momento determinados. Y finalmente, un diccionario bilingüe ostenta un valor simbólico para la construcción de la equidad lingüística en el país", subraya Nercesian. Para confeccionarlo, se constituyó un equipo técnico, compuesto por representantes de ambas lenguas, y en el caso del wichí, miembros de las distintas comunidades en las que se hablan las variantes dialectales. Pensado en primera instancia como material impreso, el diccionario fue mutando hacia la virtualidad conforme el contexto.

Imagen ilustrativa