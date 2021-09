» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 02/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

2 de Septiembre de 2021









PEDIDO RECHAZADO El fiscal de juicio Marcelo Colombo pidió rechazar el planteo de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y demás acusados para cerrar la causa por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a partir de la firma del Memorándum con Irán durante el kirchnerismo. El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 8 pidió desestimar los planteos de las defensas que sostuvieron que no hubo delito con la firma del tratado y que fue una decisión política, no judicializada. Además, acusan que el tratado que se firmó no interrumpe las órdenes de detención de los iraníes acusados. Inicialmente, las defensas cuestionaron la forma en que se reabrió la causa archivada en primera instancia por el juez Daniel Rafecas, y luego la Cámara Federal. Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, integrantes de la Cámara de Casación, son quienes reabrieron el caso. Los acusados sostienen que esos jueces actuaron de manera irregular pues se registraron visitas de ellos a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada al entonces presidente Mauricio Macri.



MÁS RECAUDACIÓN La recaudación tributaria creció 64,2% interanual en agosto último, por encima de la inflación, como consecuencia de los mayores ingresos por retenciones y una mayor actividad económica. Los ingresos fiscales se ubican en lo que va del año en niveles prepandemia, destacó el Ministerio de Economía. "El incremento de la recaudación de agosto se explica por la recuperación de la actividad económica en 2021, por el impulso de los tributos del comercio exterior y la aceleración del crecimiento de los recursos de la Seguridad Social", destacó el Palacio de Hacienda. Motorizaron esta dinámica los tributos que responden a la actividad económica (+ 74% interanual), el impuesto a los Combustibles (+84,3%), el IVA (+75,9%), impuestos Internos (+55,5%) y el Impuesto a los Créditos y Débitos (+66%) (Este último continúa afectado por la exención al sector Salud). SUSPENDEN EMBARGOS La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) prorrogó la suspensión de embargos hasta el 31 de diciembre de este año, y durante el último cuatrimestre no implementará medidas cautelares para cobrar deudas en instancia judicial a los contribuyentes afectados por la pandemia. Así lo estableció a través de Resolución 29/21, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense. El organismo recordó que la Provincia implementó durante agosto un nuevo plan de facilidades para regularizar deudas vencidas en 2021, que estará abierto hasta el 31 de octubre próximo, con un período de gracia adicional de hasta dos meses para comenzar a abonar el mismo. Está orientado a contribuyentes que hayan visto afectada su actividad económica por la pandemia durante este año, e incluye la posibilidad de regularizar deudas de Ingresos Brutos, Automotores e Inmobiliario Básico, tanto en planta urbana edificada como rural. Asimismo, la Agencia dispuso una moratoria para deudas vencidas durante 2020 de los impuestos Inmobiliario, Automotores y Embarcaciones Deportivas, que alcanza a más de tres millones de contribuyentes bonaerenses.