Efemérides del día de la fecha, 2 de Septiembre

DÍA DE LA INDUSTRIA Celebrado desde el año 1941, en este día se conmemora la "primera exportación argentina". La misma ocurrió en el año 1587 cuando la carabela San Antonio, al mando de Antonio Pereyra, zarpó del fondeadero del Riachuelo rumbo a Brasil. El cargamento había sido enviado por el Obispo Francisco de Vitoria y contenía cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas de harina producidos en Santiago del Estero. No obstante, el gobernador de Tucumán, Ramírez de Velasco, denunció que dentro de las bolsas de harina se escondían barras de plata provenientes de Potosí, cuya exportación estaba prohibida por Real Cédula. Por otra parte, cuando la embarcación retornaba de Brasil, fue abordada por el pirata inglés Thomas Cavendish, quien se robó el barco con la mercadería.



SE ESTRENA "LA BATALLA DE LOS SEXOS" En el año 2017 se estrenó la película "La batalla de los sexos". Dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton y protagonizada por Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough y Sarah Silverman, el film está basado en el histórico partido de tenis que jugaron Billie Jean King y Bobby Riggs en el año 1973: "El tema de fondo es mucho más que un mero partido: significó el nacimiento del tenis profesional femenino" manifestó King en el Festival de Toronto. En el año 1973, Riggs (ex tenista número 1 del mundo) venció a la tenista australiana Margaret Court (entonces leyenda del tenis femenino) por 6-2 y 6-1 en lo que se conoció como la "masacre del Día de la madre", por disputarse el día de esa celebración. Después jugó contra King, quién le ganó 6-4, 6-3 y 6-3, en el Astrodome Arena de Houston y se llevó a casa los 100.000 dólares: "Mi victoria podría frenar por lo menos 20 años el movimiento de liberación femenina. Sentí que tenía el peso del mundo sobre mis hombros. Pensé que si perdía podríamos retroceder 50 años, habría arruinado todo lo recorrido y afectado el autoestima de todas las mujeres" dijo la tenista.



SE LANZA "THE 1975" Un día como hoy en el año 2013, "The 1975" lanzaba su primer disco "The 1975". Producido por la banda británica junto a Mike Crossey e integrado por canciones compuestas por el grupo, el álbum fue descrito por Matty Healy como "bastante experimental, va desde el R&B hasta el gran powerpop de los 80´ y el soul de mediados de los 90´, pero obviamente lo hacemos a nuestra manera". Entre las canciones se encuentran "Chocolate", "Girls", "Robbers", "Settle down" y "The city".