Paraná Guazú y Paraná Bravo: En nuestros últimos relevamientos por distintos puntos del Guazú y el Bravo, pudimos notar que en cuanto al pejerrey prácticamente no se lo encuentra o solo se puede dar con un par de piezas. En cuanto a la pesca, en general, se puede dar con excelentes portes de bagres amarillos y blancos, muy buenos paties, porteñitos y las primeras boguitas chicas de la temporada. Las carnadas más efectivas son lombrices, tripa de sábalo y de pollo y mojarritas no encarnadas enteras sino cortadas en tres pedazos. Villa Paranacito - Entre Ríos: Desde la hermosa Villa Paranacito el amigo y guía de pesca Gustavo Ramondegui esto me comenta: "Hola Luis cómo estás, el pique en el río Uruguay saliendo desde Villa Paranacito la verdad que viene lindo, viene entretenido. Por ahora no hay grandes cantidades, si buenos tamaños, ya son los últimos pejerreyes que están saliendo. Estuvimos probando ya con las tarariras y la verdad que tuvimos lindos resultados a pesar que todavía el agua está fría, buscándolas con carnadas de fondo tuvimos buenos resultados con varios piques y capturas de tarariras de hasta dos kilos y algo más. Calculamos que a medida que se caliente, el agua irá mejorando notablemente. Yo creo que en un mes más le estaremos tirando con señuelos también. Reitero, que con respecto al pejerrey hay que aprovechar que están los últimos de salida y de buenos tamaños". Esquina – Corrientes: Desde la Hostería Costa Río Corrientes su propietario y amigo Jorge Baldi de "Baldi Pesca" esto me dice: "Que tal Luis María y seguidores del Semanario del Pescador, nosotros aquí comenzando a trabajar lentamente con nuestros servicios de pesca integral. Les comento que el río continúa bajo, había crecido un poco pero ya comenzó a bajar nuevamente. Este fin de semana hubo buen pique de bogas y dorados. El agua se mantiene baja pero limpia y eso favorece a este tipo de pesca". Concepción del Uruguay - Entre Ríos: El amigo y colaborador Pablo Fender desde Concepción del Uruguay me hace llegar este informe: "Hola Luis María, muy buenas noches para vos y todos los amigos del Semanario del Pescador, te comento con respecto a la pesca que el pique de algunas especies viene mejorando, muy posiblemente por el aumento de las temperaturas, como es el caso de las bogas que hace dos o tres semanas atrás habían empezado a picar algunos ejemplares y en estos últimos días se afirmó el pique, con ejemplares que no son muy grandes promediando el kilo, kilo y medio de peso aunque puede salir siempre algún ejemplar más grande de kilo ochocientos, dos kilos. En cuanto a las carnadas hay que contar con varias de ellas como maíz, daditos de sábalos, corazón, grasa grano de pecho, entre otras para tentar a esta especie, porque el maíz por ahí lo toman y por ahí no, están un poquito duras todavía de boca, así que hay que tentarlas con carnadas un poco más blanditas. En cuanto al dorado también se han dado algunas capturas, ha ido mejorando un poquito la pesca con ejemplares que no van más allá de los dos kilos, dos kilos y medio de peso, pero de a poquito ya empieza a mejorar. La variada está firme con mucha presencia de bagres amarillos, picudo, bagre blanco, porteñitos y paties, más o menos de eso se compone la variada. El río se encuentra relativamente bajo en un metro. En estos días creció un poquito por motivo del viento Sur pero la tendencia es a bajar, con el agua muy clara". Concordia – Entre Ríos: El querido amigo Cacho Toller desde Concordia me hace llegar su informe semanal: "Hola Luis María y amigos del Semanario del Pescador Cacho Toller desde Concordia. Con respecto al río está bajo a lo que estaba hace unos quince días atrás. Se está dando bien el dorado con señuelo y carnada haciendo trolling, está rindiendo muy bien el señuelo por el tema de estar bajo el río, por lo que corre muy lento y demora mucho en garetear la embarcación para pescar con carnada. Se están dando lindos dorados algunos de muy buen tamaño y muchos piques en el día. El agua está bien limpia y en cuanto a la boga todavía no entró, pero estamos medio llegando a la fecha así que en cualquier momento se tiene que empezar a dar, así que próximamente le vamos a estar informando cuándo empiecen a arrimar las bogas. Un gran saludo para todos". Santa Fe – Lagunas la Soraida y la Picasa: Otro amigo con el que mantenemos una amistad de años Eduardo Gambini, esto me informa desde el Sur de Santa Fe: "Hola Luis María un saludo para vos y un saludo para todos los amigos pescadores que siguen al Semanario del Pescador, Eduardo Gambini desde el Sur de Santa Fe para informarte el estado del pique en nuestras lagunas. En La Soraida de Villa Cañas Pesquero Luis Rovea la pesca sigue muy difícil, el agua está muy fría en 8 grados y esto hace que el pejerrey no se mueva con normalidad y no salga a buscar comida, es por lo que está el pique muy escaso, no está comiendo, no está picando. Será cuestión de unos días más a ver si levantan las temperaturas como para que levanten unos grados la temperatura del agua y comiencen a picar los buenos pejes que tiene la Soraida. Yo estuve pescando la semana pasada y sacamos muy pocos pescados, pero bueno de ocho pejerreyes que sacamos, cuatro estuvieron pisando el kilo, así que el pescado está. El pescado grande, el matungo que buscan todos los pescadores está. El tema es que se encuentra muy inactivo por el frío. En cuanto a la laguna La Picasa, enorme espejo Santafecino del sur de Santa Fe de la localidad de San Gregorio, la pesca sigue buena pero también mermó muchísimo la cantidad de piques en la Picasa, debido al descenso de la temperatura del agua, aunque sigue rindiendo y medianamente la pesca sigue asegurada, sigue con mucho pescado y siempre hay lindos piques. También ya se empezó a activar el dientudo en los días que calienta un poco el sol o en donde se plancha un poco la laguna. De todas maneras recomiendo llamar antes de viajar, más que nada por los vientos. Es una laguna que con vientos de 30 o 35 kilómetros por hora se pone muy peligrosa y hay guías que directamente no salen y los pesqueros directamente cierran sus puertas y no dejan ingresar embarcaciones particulares con vientos de más de 30 kilómetros. Bueno Luis María un saludo a vos y a todos los amigos pescadores". Carmelo Uruguay: El querido amigo Cristian Banchero de Colonia Uruguay esto me dice: "Hola Luis te comento que por acá lo más relevante de la zona nuestra es el bagre de mar, ingresó de vuelta un cardumen en todo lo que es la zona de Martín García y la zona de las Matas. Hay un buen cardumen de bagres de mar, se está pescando en buena cantidad con tamaños no muy relevantes pero buena cantidad. En cuanto al pejerrey sigue inestable, lo mejor que se ha rondado es la pesca de fondo de pejerrey en seis metros de agua. Realmente no sé porque si es por la falta de presión de agua porque no sube a los bancos, pero eso es lo mejor que se ha encontrado en estos días, pejerreyes buenos pero no mucha cantidad. Bueno Luis un saludo y un gran abrazo". Río de la Plata Sur - Berisso: Desde esta zona del río de la Plata Fernando Sánchez, guía habilitado de pesca, me hace llegar el informe de la pesca en esa zona: "Hola Luis María y amigos seguidores del Semanario del Pescador. La pesca continúa irregular, siendo muy distinta una salida con la otra. Lo mismo ocurre con los tamaños, clavamos un peje de 1 kilo y atrás sube un pirulito de 15 cm. Por otra parte, las mareas también están totalmente dadas vueltas a lo que la tabla de mareas anuncia, nunca vi que algo así sucediera con tanta frecuencia, a veces el viento retrasa o acelera, pero hace varias semanas que ocurre totalmente lo opuesto. La temperatura del agua ya comenzó a aumentar y el fin de semana alcanzó los 14 grados y ya aparecen muchos pejes con huevas, por eso es importante pescarlos lejos de la costa ya que es ese el lugar donde van a desovar. Seguramente en pocos días más ya tendremos la noticia de que los primeros Mimosos o Bagres de Mar se hacen presentes en El Nido donde se suelen acardumar todos los años. Así que mientras tanto seguiremos disfrutando de la pesca de los Flechas de Plata en Berisso ya que en el Río de La Plata no hay veda pero siempre respetando la zona de desove para no intervenir negativamente en el proceso de reproducción. Les dejo un saludo grande y buenas pescas para todos". En nuestro programa televisivo Nº 895 de esta semana te mostramos la segunda parte de nuestra excelente pesca variada en aguas del Paraná Bravo junto al amigo y colaborador Jorge Alberto Robson. Además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Con lindos ejemplares de pati nos recibió el Guazú y el Bravo esta semana.