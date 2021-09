El sábado participaron de la LEF en el CCC y el domingo compartieron una jornada amistosa con Defensores de Belgrano.

La Academia y las categorías infantiles y pre-infantiles de Villa Dálmine sumaron el pasado fin de semana nuevos encuentros deportivos, en el marco de la actividad que vienen desarrollando para recuperar el ritmo perdido a causa de la pandemia de coronavirus.

Así, el sábado, el Violeta presentó equipos Sub 9, Sub 11 y Sub 13 en la Liga de Escuelas de Fútbol que se lleva adelante en las canchas de césped sintético del Club Ciudad de Campana.

En tanto, el domingo, Villa Dálmine compartió una jornada amistosa con Defensores de Belgrano en el predio que el Dragón posee en Los Cardales. Allí jugaron las categorías 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

COMPLETARON LOS JUVENILES

Las tres divisiones juveniles más chicas completaron ayer el duelo de la última fecha de la Zona A del Torneo de Juveniles de la Primera Nacional frente a Camioneros con los siguientes resultados:

-Séptima División: Camioneros 4 - Villa Dálmine 3 (Mirko Bentiboglio y Santino Forlani -2-).

-Octava División: Camioneros 3 - Villa Dálmine 2 (Juan Lobos y Saverio Breglia).

-Novena División: Camioneros 6 - Villa Dálmine 1 (Franco Aquino).

Este sábado, los juveniles Violetas comenzarán un nuevo certamen enfrentando a Tristán Suárez.