Edición del jueves, 02/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Eliminatorias:

Argentina enfrenta a Venezuela en el arranque de una triple fecha clave









La Selección juega desde las 21.00 horas en Caracas. Luego visitará el domingo a Brasil y cerrará el próximo jueves ante Bolivia como local. Después de la ansiada conquista de la Copa América, la Selección Argentina buscará trasladar ese envión anímico a las Eliminatorias Sudamericanas para una triple fecha que la puede dejar en una muy cómoda posición camino al Mundial de Qatar 2022. Y el primero de esos tres partidos será esta noche, cuando el combinado nacional enfrente desde las 21.00 horas a Venezuela como visitante. Ese envión anímico que significó la interrupción de la larga sequía sin títulos de la Selección y el primero de Lionel Messi con la Mayor se advirtió también en la postura que tuvieron los jugadores que se desempeñan en España, Italia y, sobre todo, Inglaterra, ante el intento de boicot de esas ligas a esta triple fecha sudamericana. Finalmente, todos los futbolistas llegaron a Caracas y el entrenador Lionel Scaloni contará con el material que planificó esta seguidilla de encuentros. Igualmente, hoy no podrá contar con Cristian Romero y Leandro Paredes, suspendidos ambos por acumulación de amarillas. Por ello, en la formación titular de esta noche estarían Germán Pezzella y Guido Rodríguez en sus respectivos lugares. Así, la probable alineación de Argentina para enfrentar a la Vinotinto sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Ángel Di María o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Luego de este compromiso, la Selección deberá medirse el domingo frente a Brasil como visitante. Y el próximo jueves cerrará esta triple fecha enfrenando a Bolivia en el Monumental. La novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas se disputará íntegramente hoy y también tendrá los siguientes partidos: Bolivia vs Colombia (17.00), Ecuador vs Paraguay (18.00), Perú vs Uruguay (22.00) y Chile vs Brasil (22.00). Hasta el momento, disputadas seis fechas, la tabla de posiciones camino a Qatar 2022 se encuentra de la siguiente manera: 1) Brasil, 18 puntos; 2) Argentina, 12 puntos; 3) Ecuador, 9 puntos; 4) Uruguay y Colombia, 8 puntos; 6) Paraguay, 7 puntos; 7) Chile, 6 puntos; 8) Bolivia, 5 puntos; 9) Venezuela y Perú, 4 puntos.

DESPUÉS DE LA CONQUISTA DE LA COPA AMÉRICA, LA SELECCIÓN VUELVE AL RUEDO EN LAS ELIMINATORIAS CAMINO A QATAR. HABRÁ PÚBLICO ANTE BOLIVIA El Gobierno Nacional confirmó ayer que cuando la Selección Argentina reciba a Bolivia el próximo jueves por las Eliminatorias Sudamericanas, el estadio Monumental podrá contar con un 30% de aforo. Así, se estima que 21 mil personas podrán seguir el encuentro, siempre cumpliendo una serie de requisitos que se estipularán en el protocolo de concurrencia.